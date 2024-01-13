桃園市立委開票結果／第三選區2度挑戰魯明哲失利 民進黨彭俊豪：讓大家失望了

‧賴清德當選總統！區域原民立委、不分區結果出爐 詳細數據分析請點《選舉專區》

桃園第3選區中壢區立委挑戰者民進黨籍現任中壢市議員彭俊豪，2度挑戰仍無緣打敗立委魯明哲，彭今於臉書表示，很抱歉，努力不夠，讓大家失望了。

彭俊豪擔任3任市議員，前年選舉更獲得中壢第1高票，過去深耕地方服務扎實，獲得選多選民認同，2度挑戰魯明哲仍以輸約6000多票挑戰失敗。

彭於臉書寫下，很抱歉，努力不夠，讓大家失望了。剛剛致電魯表達恭賀，希望他能夠為中壢，爭取更多的資源和福利，讓中壢持續進步。同時，也恭喜總統當選人賴清德、蕭美琴，順利贏得國人信任，帶領台灣繼續前進，這是福氣。

彭說，「我多麼希望，我可以實現你們的所想，但這座城市有不同的選擇，未來，作為中壢隊的一員，我會深自檢討自己的不足，和夥伴們繼續合作，匯聚更大的能量，成為未來的基石。在低迷的時刻，我們仍然看到希望的光，在比較低投票率情形下，我們這次獲得了更多的支持，市民朋友督促著我和隊友，不要放棄，中壢不是不可能。謝謝在這個過程中，幫助我的所有人，大家的恩情，永遠感念。」

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