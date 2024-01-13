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高嘉瑜港湖連任失敗「最大戰犯是自己」 選民灌臉書批：別再不團結

聯合新聞網／ 綜合報導
民進黨立委高嘉瑜連任失利，於晚間自行宣布敗選。記者林麗玉／攝影
民進黨立委高嘉瑜連任失利，於晚間自行宣布敗選。記者林麗玉／攝影

‧賴清德當選總統！區域原民立委、不分區結果出爐 詳細數據分析請點《選舉專區》

2024總統及立委選舉結果出爐，國民黨候選人李彥秀成功復仇，民進黨高嘉瑜連任失敗，港湖區「綠地變藍天」。對此，高嘉瑜向支持者致歉：「最大的戰犯是我自己」，表示自己努力不夠。不過，有部分選民到高嘉瑜臉書留言批評：「高嘉瑜，不要再不團結了好嗎？」

李彥秀在開票時便一路領先，到了晚間高嘉瑜便自行宣布敗選，她在臉書發文表示，沒有守住港湖這席，會深刻反省檢討。大批支持者湧入留言區給高嘉瑜鼓勵，「加油，妳已經做得很好了，大家都有看到妳的努力」、「第一次戶籍在港湖投給妳，妳很棒，繼續加油」、「加油，你是最優秀的立委」、「委員可惜了，您是做事的人。來日方長，請繼續堅持並努力，加油。」

也有支持者在留言區表示，高嘉瑜之所以敗選，是因遭基進黨吳欣岱分票，「被瓜分掉了」、「基本盤的票分走了！就是這樣」、「吳小姐要參選開始，就一直非常擔心妳的選情」。

不過也有選民批評高嘉瑜過去「背刺」的言行，「高嘉瑜，不要再不團結了好嗎？」、「她（吳欣岱）分票是事實，但妳還真怨不了別人欸」、「誰叫嘉瑜很愛唯一良心」、「你落選一點都不感到難過，並不是泛綠分裂你才輸，而是之前蹭柯」、「好好反省這兩年，你是怎麼當牆頭草、怎麼背刺人的？」

2024選舉 2024立委選舉 高嘉瑜 李彥秀 選情評論

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