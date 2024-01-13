桃園第六選區／國民黨邱若華自行宣布當選

‧總統立委開票鎖定選舉專區！賴清德衝破400萬票 藍北市立委拿4席、綠台南6席全拿

2024總統立委選舉下午4時開票，桃園立委第六選區選情膠著，勝負局勢開票3個多小時才逐漸明朗。國民黨候選人邱若華晚間7時25分以8萬票領先挑戰三連霸的無黨籍立委趙正宇7萬4千餘票，自行宣布當選。 桃園立委第六選區國民黨候選人邱若華自行宣布當選。本報資料照片

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