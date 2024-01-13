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新北市立委開票結果／收復中和「綠地變藍天」 張智倫自行宣布當選

聯合報／ 記者江婉儀／新北即時報導
新北第八選區國民黨立委候選人張智倫（左二）稍早自行宣布當選。本報資料照
新北第八選區國民黨立委候選人張智倫（左二）稍早自行宣布當選。本報資料照

‧總統立委開票鎖定選舉專區！賴清德衝破400萬票 藍北市立委拿4席、綠台南6席全拿

新北市第8選區（中和區76里）現任立委江永昌不選連任，國民黨派前立委張慶忠之子張智倫民進黨徵召時代力量前發言人吳崢出戰，民眾黨不分區立委邱臣遠也加入戰局，形成藍綠白三腳督。張智倫稍早自行宣布當選，成功將中和選區從綠翻轉為藍。

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中和選民結構藍大於綠，國民黨前立委張慶忠連任3屆，2016年拚四連霸敗給民進黨江永昌，2018年國民黨邱烽堯有韓流加持，加上當時屬親民黨的李正皓瓜分票源，江仍以6千票差距殺出重圍，2024一役，江考量家人因素放棄參選，燒出民進黨接棒焦慮，卻讓國民黨看到收復失土的曙光。

張智倫稍早自行宣布當選，現場放鞭炮歡呼，支持者興奮高喊立委好。張智倫表示，非常感謝所有中和鄉親對他的支持鼓勵，感謝中和大團結，贏回這次的選舉，他一路走來秉持正面選舉，感謝鄉親用選票支持，這表示他們做的事對的，感動開心只有今天晚上，明天開始就是挑戰，他會不斷打拚，不會辜負大家對他的期待。

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