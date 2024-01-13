新北市立委開票結果／收復中和「綠地變藍天」 張智倫自行宣布當選

‧總統立委開票鎖定選舉專區！賴清德衝破400萬票 藍北市立委拿4席、綠台南6席全拿

新北市第8選區（中和區76里）現任立委江永昌不選連任，國民黨派前立委張慶忠之子張智倫，民進黨徵召時代力量前發言人吳崢出戰，民眾黨不分區立委邱臣遠也加入戰局，形成藍綠白三腳督。張智倫稍早自行宣布當選，成功將中和選區從綠翻轉為藍。

中和選民結構藍大於綠，國民黨前立委張慶忠連任3屆，2016年拚四連霸敗給民進黨江永昌，2018年國民黨邱烽堯有韓流加持，加上當時屬親民黨的李正皓瓜分票源，江仍以6千票差距殺出重圍，2024一役，江考量家人因素放棄參選，燒出民進黨接棒焦慮，卻讓國民黨看到收復失土的曙光。

張智倫稍早自行宣布當選，現場放鞭炮歡呼，支持者興奮高喊立委好。張智倫表示，非常感謝所有中和鄉親對他的支持鼓勵，感謝中和大團結，贏回這次的選舉，他一路走來秉持正面選舉，感謝鄉親用選票支持，這表示他們做的事對的，感動開心只有今天晚上，明天開始就是挑戰，他會不斷打拚，不會辜負大家對他的期待。