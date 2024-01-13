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高雄市立委開票結果／邱志偉贏對手曹桓榮4萬票 自行宣布當選

聯合報／ 記者宋原彰／高雄即時報導
高雄第二選區大岡山地區現任民進黨立委邱志偉自行宣布當選。記者宋原彰／翻攝
高雄第二選區大岡山地區現任民進黨立委邱志偉自行宣布當選。記者宋原彰／翻攝

‧總統立委開票鎖定選舉專區！賴清德衝破400萬票 藍北市立委拿4席、綠台南6席全拿

第16任總統、副總統及第11屆立法委員選舉在今日完成投票，高雄第二選區大岡山地區現任民進黨立委邱志偉於晚間6時50分，以近8萬票大勝對手國民黨曹桓榮近4萬票，邱的競選團隊自行宣布當選，邱成功爭取4連霸，現場支持者高興歡呼，民進黨在北高雄成功守住綠地。

🔥開票動態即時報

截至6點50分的中選會資訊，邱志偉以86248票、得票率64.86％，贏過對手曹桓榮的46738票，邱的總部自行宣布當選。

高雄第二選區（茄萣、湖內、路竹、永安、岡山、彌陀、梓官、橋頭）這屆選舉人數為26萬3401人，邱志偉自2012年第8屆立委選舉打敗國民黨林益世後已連任3屆，每屆得票率皆超過5成，前2屆選舉獲得超過11萬票，此次勝選打敗國民黨曹桓榮，順利4連霸，也為高雄守下一席綠地。

邱志偉101年對戰同樣爭取四連霸的國民黨立委林益世，以3千票險勝，北高雄從此藍天變綠地持續12年，上屆選戰，邱更是大贏國民黨黃韻涵近5萬票，超過6成支持率；藍營曹桓榮先後加入韓國瑜市府團隊與柯志恩競選團隊，可惜仍不敵對手基層實力。

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