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台中市立委即時開票／代母「復仇」成功！廖偉翔拿下中四選區 1830將自行宣布當選

聯合報／ 記者陳秋雲／台中即時報導
台中市國民黨立委候選人廖偉翔（左）6:30自行宣布當選。記者陳秋雲/攝影
台中市國民黨立委候選人廖偉翔（左）6:30自行宣布當選。記者陳秋雲/攝影

‧總統立委開票鎖定選舉專區！賴清德衝破400萬票 藍北市立委拿4席、綠台南6席全拿

台中市立委第四選區國民黨候選人廖偉翔競總宣布，晚間6點半將自行宣布當選。廖偉翔從艱困選區完成不可能的任務，代母「復仇」，拿下中四選區立委。

🔥開票動態即時報

廖偉翔挑戰民進黨現任立委張廖萬堅，原本被視為不可能的任務，從民調落後30%，在後面急起直追，最後拿下台中第四選區立委，成為話題度極高的當選人。

廖偉翔的母親、台中市議員黃馨慧上一次選舉輸給張廖萬堅24,000多票，這一次「代母復仇」，歸功於他揭發高端董事會錄音檔，一戰成名。

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