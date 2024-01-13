新竹縣立委即時開票／輾壓大贏粉絲振奮 徐欣瑩預計7點宣布當選

‧總統立委開票鎖定選舉專區！賴清德衝破400萬票 藍北市立委拿4席、綠台南6席全拿

2024總統與立委選舉已於下午4點結束投票，國民黨新竹縣第一選區立委候選人徐欣瑩遙遙領先，支持者陸續來到位於竹北市環北路的競選總部看開票結果，大夥神色輕鬆開始吃便當、喝飲料慶祝，露出勝券在握氣勢，工作人員也已開始選擇勝選歌曲。

據徐欣瑩競選總部開票結果統計，截至晚間6點整，國民黨徐欣瑩得票為4萬7449票，民進黨詹紀緹獲2萬5101票，綠黨余筱菁獲8540票，小民參政歐巴桑聯盟劉台穠獲2480票、台灣維新黨劉復嵐822票。徐欣瑩預計於晚間7點宣布當選。

被視為藍營鐵票倉的第一選區，這次投票數為21萬5267人，以投票率68%估算，預計開出14萬6381張選票。

第一選區範圍為新豐鄉、湖口鄉、新埔鎮、芎林鄉、關西鎮、尖石鄉以及竹北市西區12里，上屆立委選舉中，國民黨林為洲拿下7萬4087票，得票率49.88%；民進黨籍周江杰則拿下5萬4862票，得票率36.93%，藍綠間明顯存在差距。

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