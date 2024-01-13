快訊

總統選舉即時開票／賴清德290萬票暫居第一 近50萬票差距領先侯柯

即時開票／政治版圖模型選舉結果最終預測 柯盈配24.7%、賴蕭配40.4%、侯康配34.9%

區域立委選舉開票／顏寬恒、陳俊宇、陳亭妃 自行宣布當選

聽新聞
test
0:00 / 0:00

新北市立委即時開票／第六、第七選區激鬥！開票約1小時多 藍綠票數差距小

聯合報／ 記者張曼蘋／新北即時報導
羅致政競選總部從下午4點左右開始有支持者湧入，競總外還設有椅子及舞台供支持者一起看開票。記者張曼蘋／攝影
羅致政競選總部從下午4點左右開始有支持者湧入，競總外還設有椅子及舞台供支持者一起看開票。記者張曼蘋／攝影

‧持續開票！賴清德衝破300萬票暫居第一、民進黨台南拿下3席，開票數字請鎖定《選舉專區》

2024總統立委選舉開票中，新北市板橋區第6選區、第7選區連兩屆由民進黨奪下，此次6選區再由國民黨林國春三度對決民進黨張宏陸、7選區國民黨則由葉元之挑戰拚三連任的民進黨羅致政，開票約1小時多，這兩個選區藍綠差距陷入激戰，一度藍綠均差距約400票左右，讓現場支持者緊張地一直緊盯螢幕，口中持續喊「加油啊！」

🔥開票動態即時報

板橋區外來人口多，第7選區2008年、2012年由國民黨拿下，2012年羅致政以7萬1207票，小輸國民黨江惠貞2400多票，羅致政敗選後持續深耕基層；2016年再戰，羅以8萬2544票，贏過江惠貞6萬1345票，成功翻轉藍綠版圖；2020年羅致政連任之役，遇國民黨女將柯志恩挑戰，網路聞人吳達偉以民眾黨參選，吳獲2萬多票，最終羅致政以8萬2764票，贏過柯志恩7萬659票。

第6選區藍、綠2軍都曾在此插旗，國民黨林鴻池曾連任3屆立委，2016年起由張宏陸以7萬7223票，贏過林國春的5萬8050票，相差1萬9173票；2020年張宏陸二度對上林國春，張8萬8236票、林6萬9178票，相差1萬9058票。

羅致政競選總部外設有椅子及舞台供支持者一起看開票。記者張曼蘋／攝影
羅致政競選總部外設有椅子及舞台供支持者一起看開票。記者張曼蘋／攝影

2024選舉 2024立委選舉 2024北北基立委 林國春 張宏陸 葉元之 羅致政 民進黨 國民黨

延伸閱讀

新北第七選區開票實況／葉元之挑戰羅致政 藍綠對決

臉書發照「比這手勢」恐挨罰 張宏陸秒刪：依法承擔

【重磅快評】賴清德打介選牌失效 羅致政成了隱形人

媒體人羅旺哲評羅致政恐被黨內夾擊：謎片毀形象、音檔毀政治誠信

相關新聞

不斷更新／2024區域立委選舉當選名單！顏寬恒、陳俊宇、陳超明自行宣布當選

2024總統立委選舉今（13）日登場，各地投票所下午4點起如火如荼開票。稍早消息傳出，國民黨台中第二選區立委候選人顏寬恒領先民進黨林靜儀1.7萬票，將宣布自行當選發表感言。而民進黨宜蘭立委候選人陳俊...

台南市立委開票結果／成功連任！得票數破8萬 賴惠員自行宣布當選

得票數不斷竄升，民進黨台南市立委第一選區候選人賴惠員票數破8萬票，今晚5點41分宣布自行當選。

金門縣立委開票結果／「藍白」雙姝較勁 陳玉珍自行宣布當選

金門立委選舉「藍白」雙姝競爭激烈，傍晚選舉結果出爐，國民黨立委候選人陳玉珍已經超過對方1萬5千票，陳玉珍於下午4點45分...

台中市立委即時開票／中二選區激鬥！顏寬恒領先林靜儀1.7萬票 預計18:10自行宣布當選

總統立委大選今天下午開票，台中市第二選區國民黨立委候選人顏寬恒在沙鹿競總設置計票中心下午5時48分宣布，顏寬恒領先對手民...

連江縣立委開票結果／綠白夾殺藍殺出重圍！陳雪生自行宣布當選

2024立委選舉投票結果陸續分曉，離島的連江縣區域立委初步結果出爐，目前民進黨候選人李問拿1367票，民眾黨候選人曹爾凱...

新北市立委即時開票／洪孟楷4.1萬票領先何博文2.6萬票 藍綠陣營兩樣情

2024總統、立委大選今下午4點截止投票，新北市第一選區（林口、淡水、五股、泰山）國民兩黨候選人洪孟楷、何博文皆選在各自...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。