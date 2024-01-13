新北市立委即時開票／第六、第七選區激鬥！開票約1小時多 藍綠票數差距小

‧持續開票！賴清德衝破300萬票暫居第一、民進黨台南拿下3席，開票數字請鎖定《選舉專區》

2024總統立委選舉開票中，新北市板橋區第6選區、第7選區連兩屆由民進黨奪下，此次6選區再由國民黨林國春三度對決民進黨張宏陸、7選區國民黨則由葉元之挑戰拚三連任的民進黨羅致政，開票約1小時多，這兩個選區藍綠差距陷入激戰，一度藍綠均差距約400票左右，讓現場支持者緊張地一直緊盯螢幕，口中持續喊「加油啊！」

板橋區外來人口多，第7選區2008年、2012年由國民黨拿下，2012年羅致政以7萬1207票，小輸國民黨江惠貞2400多票，羅致政敗選後持續深耕基層；2016年再戰，羅以8萬2544票，贏過江惠貞6萬1345票，成功翻轉藍綠版圖；2020年羅致政連任之役，遇國民黨女將柯志恩挑戰，網路聞人吳達偉以民眾黨參選，吳獲2萬多票，最終羅致政以8萬2764票，贏過柯志恩7萬659票。

第6選區藍、綠2軍都曾在此插旗，國民黨林鴻池曾連任3屆立委，2016年起由張宏陸以7萬7223票，贏過林國春的5萬8050票，相差1萬9173票；2020年張宏陸二度對上林國春，張8萬8236票、林6萬9178票，相差1萬9058票。

羅致政競選總部外設有椅子及舞台供支持者一起看開票。記者張曼蘋／攝影

商品推薦