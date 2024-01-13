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台中市立委即時開票／中二選區戰況激烈！顏寬恒上演「王子復仇記」 目前票數領先林靜儀
‧持續開票！賴清德衝破300萬票暫居第一、民進黨台南拿下3席，開票數字請鎖定《選舉專區》
總統立委大選今天下午開票，台中市第二選區國民黨立委候選人顏寬恒在沙鹿競總設置計票中心，統計到下午5時22分，顏寬恒以5萬7280票，領先對手民進黨立委候選人林靜儀4萬5123票，雙方差距1萬2157票，現場擺放200張椅子，隨著計票人員陸續計票，到場民眾緊盯計票板，有的緊張到站著直盯，現場氣氛非常緊張。
根據選委會統計，中二選區（沙鹿、龍井、大肚、 烏日、霧峰）選舉人數為30萬2779人，共4人角逐，依抽籤號次分別為顏寬恒1號、林靜儀2號、司法正義黨洪麗華3號、無黨紀銘修4號。中二投票率破七成，又以大肚最高。
台中第二選區選情白熱化，民進黨推派2022年立委補選當選的林靜儀競選連任，國民黨則派出在地深根許久的顏寬恒再次挑戰。雙方頻頻針對負面議題隔空交火，林靜儀是否能守住選區再次打贏基層雄厚的顏寬恒，或由顏寬恒以地方長期耕耘上演「王子復仇記」，成為中台灣藍綠對決、眾所矚目的兵家必爭之地。
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