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鄭運鵬兒子顏值掀話題 網讚酷似「車銀優」：男團門面等級

聯合新聞網／ 綜合報導
鄭運鵬選前攜全家向選民拜票，兒子的顏值引發網友熱議。圖片來源／截自「鄭運鵬臉書」
鄭運鵬選前攜全家向選民拜票，兒子的顏值引發網友熱議。圖片來源／截自「鄭運鵬臉書

‧持續開票！賴清德衝破300萬票暫居第一、民進黨台南拿下3席，開票數字請鎖定《選舉專區》

今日是大選投票日，昨（12日）各組候選人卯足全力衝刺，桃園市第1選區民進黨立委候選人鄭運鵬，攜手老婆及兒子進行最後車掃拜票，兒子亮相後引發討論，網友們大讚鄭運鵬兒子實在太帥了，根本是「選舉最美風景」。

有網友在Dcard以「鄭運鵬兒子也太帥」為題發文，提到自己在社群看到鄭運鵬一家三口車掃的畫面，直呼「這是認真的嗎？認真那麼帥？」實際上，鄭運鵬兒子曾在2022桃園市市長選舉結束後，與爸爸一同謝票。此次車掃，鄭運鵬事先在臉書預告，經過兒子同意，全家將一起出動，讓選民看看兒子「像爸爸」還是「像媽媽」。

網友們紛紛讚嘆鄭運鵬兒子的顏值，甚至酷似南韓偶像「車銀優」，「有一點點像車銀優欸！」、「感覺是SM或HYBE（南韓娛樂公司）會喜歡的類型」、「實在太帥」、「這個是男團門面等級了吧」、「長得好看的人真的會自己發光」、「衛生紙可以印兒子照片嗎？我想要」。

也有網友翻出鄭運鵬年輕時的照片，表示兒子有「遺傳到爸爸」，「鄭運鵬年輕的照片，差不多就是那時候明星的顏值了吧，基因真的很重要」、「說實話，鄭和他老婆都長得不錯，兒子帥不意外」、「鄭運鵬本身就不錯了」、「在二十年前的新聞，鄭運鵬叫帥哥立委欸」。

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