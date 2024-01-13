快訊

總統選舉即時開票／賴清德290萬票暫居第一 近50萬票差距領先侯柯

即時開票／政治版圖模型選舉結果最終預測 柯盈配24.7%、賴蕭配40.4%、侯康配34.9%

區域立委選舉開票／顏寬恒、陳俊宇、陳亭妃 自行宣布當選

聽新聞
test
0:00 / 0:00

台東縣立委即時開票／「三腳督」票數差距甚微 3人競總氣氛緊繃

聯合報／ 記者徐白櫻古和純尤聰光／台東即時報導
民進黨立委候選人賴坤成競選總部湧入大批支持群眾，眾人心情隨著現場的統計板數字起伏不定。記者徐白櫻／攝影
民進黨立委候選人賴坤成競選總部湧入大批支持群眾，眾人心情隨著現場的統計板數字起伏不定。記者徐白櫻／攝影

‧持續開票！賴清德衝破300萬票暫居第一、民進黨台南拿下3席，開票數字請鎖定《選舉專區》

台東縣區域立委選舉「三腳督」，選前外界評估，民進黨賴坤成、無黨籍劉櫂豪與國民黨黃建賓三人差距甚微。今天台東縣整體投票率約65％，開票後支持者陸續湧入三人的競選總部，開票一小時，偏鄉與台東市區陸續有票數開出，三人有輸有贏，票數差距都很小，三人的競選總部氣氛都十分緊繃，心情隨著票數起伏不定。

🔥開票動態即時報

台東立委六選一，區域立委票數11萬5336人。民進黨提名人賴坤成與退黨參選的現任立委劉櫂豪激戰，另位國民黨候選黃建賓則是現任大武鄉長。

下午4點過後，三人的競選總部開始湧入支持群眾。賴坤成競選總部設置大型開票看板，以人工方式統計票數，票數若領先就響起鼓掌歡呼聲，若輸給對手就一片安靜，開票氣氛十分緊繃。

劉櫂豪服務處也是，下午4時許，劉櫂豪陣營的10多名支持者聚集在競總，有些人夫妻結伴，也有阿公帶著小孫女，眾人眼睛都緊盯著螢幕亮出各偏鄉的選票，總部內瀰漫著忐忑不安的氣息，眾人的心情也隨著票數起伏伏。

黃建賓競選總部則在戶外搭設開票棚架，眾人緊盯開票銀幕，緊張心情不言可喻。

黃建賓競選總部則在戶外搭設開票棚架，眾人緊盯開票銀幕，緊張心情不言可喻。記者尤聰光／攝影
黃建賓競選總部則在戶外搭設開票棚架，眾人緊盯開票銀幕，緊張心情不言可喻。記者尤聰光／攝影
開票一小時，無黨籍立委候選人劉櫂豪與賴坤成呈現拉鋸，競總現場的支持者情緒緊張。記者古和純／攝影
開票一小時，無黨籍立委候選人劉櫂豪與賴坤成呈現拉鋸，競總現場的支持者情緒緊張。記者古和純／攝影

2024選舉 2024立委選舉 2024宜花東立委 賴坤成 黃建賓 劉櫂豪

延伸閱讀

台東縣選區開票實況／賴坤成、黃建賓、劉櫂豪 三方纏鬥

台東某投開票所設在國小「廚房」 就連劉櫂豪也來投票

把握選前之夜！台東3立委候選人徒步拜票 力拚最後一哩路

王義川今台東輔選賴坤成 路過劉櫂豪總部賴車隊開嗆：尊重民主機制

相關新聞

不斷更新／2024區域立委選舉當選名單！顏寬恒、陳俊宇、陳超明自行宣布當選

2024總統立委選舉今（13）日登場，各地投票所下午4點起如火如荼開票。稍早消息傳出，國民黨台中第二選區立委候選人顏寬恒領先民進黨林靜儀1.7萬票，將宣布自行當選發表感言。而民進黨宜蘭立委候選人陳俊...

台南市立委開票結果／成功連任！得票數破8萬 賴惠員自行宣布當選

得票數不斷竄升，民進黨台南市立委第一選區候選人賴惠員票數破8萬票，今晚5點41分宣布自行當選。

金門縣立委開票結果／「藍白」雙姝較勁 陳玉珍自行宣布當選

金門立委選舉「藍白」雙姝競爭激烈，傍晚選舉結果出爐，國民黨立委候選人陳玉珍已經超過對方1萬5千票，陳玉珍於下午4點45分...

台中市立委即時開票／中二選區激鬥！顏寬恒領先林靜儀1.7萬票 預計18:10自行宣布當選

總統立委大選今天下午開票，台中市第二選區國民黨立委候選人顏寬恒在沙鹿競總設置計票中心下午5時48分宣布，顏寬恒領先對手民...

連江縣立委開票結果／綠白夾殺藍殺出重圍！陳雪生自行宣布當選

2024立委選舉投票結果陸續分曉，離島的連江縣區域立委初步結果出爐，目前民進黨候選人李問拿1367票，民眾黨候選人曹爾凱...

新北市立委即時開票／洪孟楷4.1萬票領先何博文2.6萬票 藍綠陣營兩樣情

2024總統、立委大選今下午4點截止投票，新北市第一選區（林口、淡水、五股、泰山）國民兩黨候選人洪孟楷、何博文皆選在各自...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。