台東縣立委即時開票／「三腳督」票數差距甚微 3人競總氣氛緊繃

‧持續開票！賴清德衝破300萬票暫居第一、民進黨台南拿下3席，開票數字請鎖定《選舉專區》

台東縣區域立委選舉「三腳督」，選前外界評估，民進黨賴坤成、無黨籍劉櫂豪與國民黨黃建賓三人差距甚微。今天台東縣整體投票率約65％，開票後支持者陸續湧入三人的競選總部，開票一小時，偏鄉與台東市區陸續有票數開出，三人有輸有贏，票數差距都很小，三人的競選總部氣氛都十分緊繃，心情隨著票數起伏不定。

台東立委六選一，區域立委票數11萬5336人。民進黨提名人賴坤成與退黨參選的現任立委劉櫂豪激戰，另位國民黨候選黃建賓則是現任大武鄉長。

下午4點過後，三人的競選總部開始湧入支持群眾。賴坤成競選總部設置大型開票看板，以人工方式統計票數，票數若領先就響起鼓掌歡呼聲，若輸給對手就一片安靜，開票氣氛十分緊繃。

劉櫂豪服務處也是，下午4時許，劉櫂豪陣營的10多名支持者聚集在競總，有些人夫妻結伴，也有阿公帶著小孫女，眾人眼睛都緊盯著螢幕亮出各偏鄉的選票，總部內瀰漫著忐忑不安的氣息，眾人的心情也隨著票數起伏伏。

黃建賓競選總部則在戶外搭設開票棚架，眾人緊盯開票銀幕，緊張心情不言可喻。

黃建賓競選總部則在戶外搭設開票棚架，眾人緊盯開票銀幕，緊張心情不言可喻。記者尤聰光／攝影 開票一小時，無黨籍立委候選人劉櫂豪與賴坤成呈現拉鋸，競總現場的支持者情緒緊張。記者古和純／攝影

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