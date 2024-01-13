嘉義縣立委即時開票／第二選區激戰！陳冠廷暫贏3800票 林國慶緊咬在後

‧持續開票！賴清德衝破300萬票暫居第一、民進黨台南拿下3席，開票數字請鎖定《選舉專區》

嘉義縣立委第2選區激戰，民進黨陳冠廷與對手無黨林國慶在開票1小時候，雙方票數差距3800票，陳暫時領先，林國慶緊咬在後，支持者紛紛湧入競總，盯看各鄉鎮村里投開票所回報的開票結果，氣氛緊張。

目前民進黨陳冠廷高出對手林國慶3860多票贏，林國慶則在竹崎鄉及番路鄉都領先陳冠廷；陳冠廷則在新港鄉拿下已破1500票差距、溪口鄉及大林鎮都領先票數中，但最終關鍵，仍要看大票倉民雄鄉的開票結果決勝負。

英系立委陳明文交棒大兒子陳冠廷參選，延續政治版圖，今晚開票結果將揭曉陳是否成功接棒，或慘遭在野大聯盟林國慶翻盤，選舉結果備受矚目。

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