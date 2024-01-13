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總統選舉即時開票／賴清德290萬票暫居第一 近50萬票差距領先侯柯

即時開票／政治版圖模型選舉結果第四次預測 柯盈配24.8%、賴蕭配40.4%、侯康配34.8%

區域立委選舉開票／顏寬恒、陳俊宇、陳亭妃 自行宣布當選

嘉義縣立委即時開票／第二選區激戰！陳冠廷暫贏3800票 林國慶緊咬在後

聯合報／ 記者呂慧瑜／嘉義即時報導
嘉義縣立委第2選區開票激戰，林國慶緊咬陳冠廷，雙方票數差距3800千票。記者呂慧瑜／攝影
嘉義縣立委第2選區開票激戰，林國慶緊咬陳冠廷，雙方票數差距3800千票。記者呂慧瑜／攝影

‧持續開票！賴清德衝破300萬票暫居第一、民進黨台南拿下3席，開票數字請鎖定《選舉專區》

嘉義縣立委第2選區激戰，民進黨陳冠廷與對手無黨林國慶在開票1小時候，雙方票數差距3800票，陳暫時領先，林國慶緊咬在後，支持者紛紛湧入競總，盯看各鄉鎮村里投開票所回報的開票結果，氣氛緊張。

🔥開票動態即時報

目前民進黨陳冠廷高出對手林國慶3860多票贏，林國慶則在竹崎鄉及番路鄉都領先陳冠廷；陳冠廷則在新港鄉拿下已破1500票差距、溪口鄉及大林鎮都領先票數中，但最終關鍵，仍要看大票倉民雄鄉的開票結果決勝負。

英系立委陳明文交棒大兒子陳冠廷參選，延續政治版圖，今晚開票結果將揭曉陳是否成功接棒，或慘遭在野大聯盟林國慶翻盤，選舉結果備受矚目。

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