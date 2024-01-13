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高雄4選區／陳若翠控遭車衝撞 林岱樺陣營斥抹黑

聯合報／ 本報記者／連線報導
國民黨第4選區立委候選人陳若翠（右）譴責林岱樺人馬蓄意衝撞助選人員。記者王昭月／翻攝
國民黨第4選區立委候選人陳若翠（右）譴責林岱樺人馬蓄意衝撞助選人員。記者王昭月／翻攝

選前最後一天，高雄疑傳首例選舉暴力，第4選區國民黨陳若翠陣營指控清早拜票時，遭民進黨對手林岱樺陣營開車衝撞，3名助選人員機警跳開才倖免於難，但高齡80多歲前高市副議長張瑞德受到驚嚇，林岱樺陣營則否認挑釁衝撞。另藍綠陣營分別由趙少康及行政院長陳建仁輔選造勢，進行最後衝刺。

陳若翠競選總部表示，昨早7點多助選人員在仁武八德南路及仁雄路口拜票，林岱樺陣營一輛開上人行道的「皮卡」自後方硬衝上來，當時在場的3人發現情勢不對，急忙跳開，競總榮譽主委前高市副議長張瑞德險被撞到，受到嚴重驚嚇，血壓飆高。控對手蓄意致人死傷，除了報警之外，昨午也在國民黨高市黨部召開記者會譴責。

陳若翠譴責對手林岱樺選舉不循正途，光天化日縱容工作人員意圖傷害他黨候選人團隊，為民主做最壞示範。邱于軒指12年前參選立委也被對手林岱樺的宣傳機車衝撞受傷，可見不是偶發事件，立委游毓蘭表示車輛開上人行道本身就是違規，非常不可取。

林岱樺（圖）競選總部委由律師出面發表聲明，否認有蓄意衝撞行為。本報資料照片
林岱樺（圖）競選總部委由律師出面發表聲明，否認有蓄意衝撞行為。本報資料照片

仁武警分局介入偵辦，已調閱路口監視器交叉比對，並由橋頭地檢署檢察官指揮調查釐清中。林岱樺競選總部則委由律師王璿豪發布聲明，指第一時間即配合警方調查，檢視監視器畫面確認全然未挑釁或蓄意衝撞，若有交通爭議，尊重檢調警判決。對於惡意抹黑汙衊，刻意製造紛爭的惡質手法，也嚴厲譴責。

選前倒數24小時，高屏澎東各陣營候選人都火力全開，發動車隊上街造勢，國民黨副總統候選人趙少康、行政院長陳建仁分別領軍高雄藍綠陣營造勢。激戰區的高雄民進黨候選人許智傑及國民黨鍾易仲，最後一刻改打溫情牌，分別找來里長及婦女、青年及客家代表拚場，許智傑還哽咽落淚，指從政25年初衷不變。屏東及台東選選區立委候選人分別以車隊、徒步遊街爭取支持，力拚勝選最後一哩。

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