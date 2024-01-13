最後衝刺 蔡總統力攻中彰 侯友宜固守台中

蔡英文總統掛心民進黨立委選情，昨天輔選民進黨立委莊競程、林靜儀與候選人江肇國、吳音寧，強調「我真的很擔心所以又來了」，「中部選情是重中之重」。國民黨總統候選人侯友宜昨衝刺大台中票倉，陪激戰區候選人羅廷瑋掃建國市場，再與台中市長盧秀燕合體，陪候選人黃健豪車掃；盧秀燕說，不要選卡台中的候選人。

今天投票選總統、立委，選前最後衝刺，藍綠都鎖定中五、中六激戰區，侯友宜加碼到中四搶票，蔡總統鎖定中二拉抬，讓中台灣立委選情，成為藍綠拚國會過半的關鍵。

侯友宜昨先到建國市場，陪羅廷瑋掃街；攤商看到侯，拿出手機猛拍，侯逐一握手，還送上白蘿蔔、蒜苗、粽子，現場凍蒜聲不斷。侯下午與盧秀燕合體，陪黃健豪車掃北北屯，隨後再與參選中四的廖偉翔，穿梭西南屯藍營票倉固票。

盧秀燕昨上午已先與黃健豪掃街，「中五」是盧擔任立委的本命區，列為盧重點搶回的選區。盧秀燕說，為了台灣、台中更好，呼籲選擇不是會護航、包庇，也不要選會卡台中建設的候選人。國民黨名列首位的不分區立委候選人韓國瑜，傍晚再陪廖偉翔車隊掃街，民進黨立委張廖萬堅昨有妻女、立委黃國書陪同車掃拚連任。

蔡英文總統（中）昨再到台中，為民進黨立委候選人莊競程（左）站台輔選。記者黃寅／攝影

蔡總統前天穿梭中彰投輔選，昨天再到中彰兩地，先到北台中城隍廟上香，再到南區永興宮參拜。蔡總統說，她想一想，還是下來走一走比較安心，中部在這次選舉重中之重，莊競程、江肇國當選，民進黨國會就會過半。

蔡總統隨後到烏日，第4度為林靜儀輔選。蔡總統說，「我真的很擔心她，所以我又來了」，她批林的對手、國民黨候選人顏寬恒丟水球、擋前瞻預算，不要走回地方派系老路。顏寬恒說，前瞻特別預算，只有2頁A4紙，偏袒綠營執政縣市，林靜儀不監督一路護航。

蔡總統昨也到二林為吳音寧站台，現場召集500名在地中小企業界人士。蔡總統說，她很煩惱立委不過半，否則就不用來中部跑一趟。吳音寧批對手家族政治。對手、國民黨立委謝衣鳯說，繼續為民服務，請大家支持。彰化縣長王惠美說，總統連2天來彰化，卻不是為核定建設，辛苦負責維安的警察。

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