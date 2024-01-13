決戰衝刺 藍綠大咖桃園助攻小雞

2024總統立委選舉今天投票，藍綠2黨拚國會過半，昨天在桃園都布大咖助選。國民黨主席朱立倫連趕3場為牛煦庭、涂權吉和邱若華站台，強調3人是藍營國會過半關鍵，也代表藍營改革決心。行政院副院長鄭文燦則替鄭運鵬、黃世杰、彭俊豪和劉仁照等人拉票，認為選情膠著，喊話總統和國會多數黨一致才是最好安排。

國民黨在桃園有魯明哲、萬美玲、呂玉玲3名黨籍立委爭取連任，另派出牛煦庭、涂權吉和邱若華挑戰國會席次；民進黨除了鄭運鵬、黃世杰2名黨籍立委爭取連任、第6選區禮讓無黨籍立委趙正宇，第3、4、5選區分別提名彭俊豪、范綱祥和劉仁照挑戰魯、萬、呂3人；另外，民眾黨在桃園也提名現任立委賴香伶、桃園市黨部發言人李慕妍應戰第5和第6選區。

朱立倫昨分別與牛、涂、邱3人合體掃街，強調這3名年輕候選人不但是國民黨國會過半的關鍵，也代表國民黨改革的決心，一定要全力以赴。桃園市長張善政也趕場替桃園所有黨籍立委候選人拉票，強調「想要改變就不能再讓民進黨一黨獨霸」；牛煦庭等人車掃沿途獲不少支持者力挺，魯、萬、呂3人晚間在選區辦選前之夜「凍蒜」聲也震天價響。

行政院副院長、桃園前市長鄭文燦（右）昨陪立委鄭運鵬等人車隊掃街固票，強調總統與國會多數黨能一致最好。記者陳俊智／攝影

鄭文燦昨天一早到觀音陪立委黃世杰掃街，下午到龜山陪立委鄭運鵬拜票，晚上則連趕2場替彭俊豪、劉仁照站台，總統府秘書長林佳龍昨天下午也到桃園南區陪2人車掃；范綱祥提前在前晚舉行選前之夜，昨由桃園市議員黃家齊、前議員蔡永芳陪同車掃；趙正宇昨親自在LINE群組催票，也在八德舉辦選前之夜。

鄭文燦表示，選舉要到最後一刻才能決高下，若總統跟國會多數黨分屬不同陣營，恐會製造許多不必要衝突，國家也會內耗，強調總統和國會多數黨一致才是最好的安排。

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