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宜蘭各陣營拚場 熱戰網路假訊息

聯合報／ 記者陳敬丰戴永華／宜蘭報導
宜蘭縣長林姿妙（左一）昨陪國民黨立委候選人黃琤婷（中）掃街，呼籲「作伙拚，咱會贏」。記者戴永華／攝影
宜蘭縣長林姿妙（左一）昨陪國民黨立委候選人黃琤婷（中）掃街，呼籲「作伙拚，咱會贏」。記者戴永華／攝影

宜蘭選前之夜，藍綠陣營徒步大掃街，縣長林姿妙出發前呼籲大家集中選票挺侯康，國民黨立委候選人黃琤婷喊出「同齊走，作伙拚，咱會贏」，氣勢大振；民進黨候選人陳俊宇向民眾揮手請託，喊出「宜蘭贏，台灣就會贏」，支持者歡呼；民眾黨候選人陳琬惠車隊掃街拉票，爭取支持。

藍綠白陣營昨天白天都安排車隊全縣車掃，晚上集中在宜蘭市及羅東鎮人口眾多的市區徒步拜票，國民黨陣營在溪北先掃、民進黨陣營在溪南先掃，之後互換陣地，雙方人馬避開正面迎戰，帶領支持者步行隊伍綿延數百公尺，加油、當選呼喊聲不絕於耳。

民進黨立委候選人陳俊宇（中）昨晚徒步掃街，喊出「宜蘭贏，台灣就會贏」。記者陳敬丰／攝影
民進黨立委候選人陳俊宇（中）昨晚徒步掃街，喊出「宜蘭贏，台灣就會贏」。記者陳敬丰／攝影

不過昨天競選陣營為了網路散布「抓到賄選」假訊息圖卡，互有攻防。根據了解，名為「張均霄」及「黃宏達」兩帳號，假冒宜蘭地檢署的名義，日前在各line社群張貼「抓到賄選」假訊息圖卡，影射對手陣營賄選，「張均霄」是由民進黨葉姓女黨工拉進各社群。

宜蘭地檢署前天追查，帶回民進黨葉姓資深女黨工及游姓女子訊問，依涉嫌違反選罷法被列為被告，兩人否認製作及散播假訊息圖卡，訊後無保請回。

民眾黨立委候選人陳琬惠（左）昨天掃街拉票。圖／陳琬惠陣營提供
民眾黨立委候選人陳琬惠（左）昨天掃街拉票。圖／陳琬惠陣營提供

黃琤婷和陳琬惠昨天同聲譴責綠營惡質抹黑，意圖使人不當選，這種作法踐踏民主，宜蘭人無法接受，黃琤婷更要求對手陳俊宇說清楚，辭去縣黨部主委職務並退選。

民進黨立委候選人陳俊宇競選總部表示，假消息與黨部無涉，黨部人員也只是拉人進入社群，對於假圖卡絲毫不知情，支持檢調迅速調查，也呼籲圖卡的製作者自首。

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