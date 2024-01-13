決戰關頭 北市藍綠掀口水戰、文宣之爭
今天是投票日，北市立委候選人激戰到最後一天，松山、信義選區國民黨候選人徐巧芯再度猛攻新潮流是魔物，民進黨候選人許淑華反批中共代理人才是最大魔物。大安區社民黨候選人苗博雅公布名人推薦影片，出現文化局長蔡詩萍，蔡昨早澄清行政中立，國民黨候選人羅智強批苗是慣犯，苗博雅則致電給蔡詩萍致歉。
松信區昨天持續隔空交火，徐巧芯說，許淑華4年前選立委文宣稱13年完成7萬多件選民服務，今年又貼17年做7萬多件事，是4年前在唬爛？還是什麼事沒做？新潮流一慣欺騙、說謊，真正對手是巨大魔物新潮流。
許淑華反嗆，連國民黨立委費鴻泰都說不知道徐4年做了什麼，不要抓語病亂攻擊，應該誠懇面對民眾，不用再去標籤新潮流不新潮流，中共代理人當選才是最大魔物，大家要一起下架。
大安區也掀起文宣之爭，苗博雅前晚公布名人推薦影片出現蔡詩萍，蔡昨澄清，影片內容是苗新書發表，他出席是身為市府團隊、對府會關係尊重；但是他進入蔣萬安市府後，遵守行政中立，不公開談論政治，盼苗下架影片。
苗博雅說，因為蔡詩萍在新書發表上的致詞內容，對於團隊夥伴鼓勵很大，因此討論傳單和影片的時候，有提出要將這段加入，不過，他和蔡溝通過後，將原本版本作廢、影片下架，「是我疏失，要跟你對不起，很抱歉」。
南港、內湖區立委陷入泛綠分裂的三腳督激戰，民進黨高嘉瑜昨批國民黨李彥秀長期找打手潑髒水，或是在媒體上極盡的嘲諷做人身攻擊。李反批，平常都在做秀的人，到選舉才到處抹黑打卡，鄉親都看在眼裡。
基進黨吳欣岱說，李、高陷入口水戰，但選舉不是「選前比可憐，選後唱心花開」，把自己擺在受害者位置，終究無法取得民心。
士林、北投區也呈現泛藍分裂三腳督，3組候選人昨齊聚兵家必爭之地，在天母地區的忠誠路、中山北路口最後衝刺。民進黨吳思瑤說，不怕被比較，選舉就是讓候選人站在一起，光明正大接受選民檢驗。
國民黨張斯綱認為，三腳督局面下，喊話把票集中給會贏的人，選舉歸選舉，大家互相爭取支持、彼此尊重。
無黨籍侯漢廷說，團隊為占路口，一直守夜到昨天清晨，他也是第一個到場的候選人，呼籲選民票投最有戰力、最有問政成績的他。
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