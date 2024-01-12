蔡英文接連2天到彰化輔選 王惠美酸：苦了負責維安的警察

2024選舉明天投票，蔡英文總統今到彰化縣為第三選區立法委員候選人吳音寧站台，對此彰化縣長王惠美在臉書上連珠炮，她說，蔡英文總統昨天、今天接連兩天來到彰化，不是宣布彰化重大建設核定，而是來輔選，苦了負責維安的警察同仁。

王惠美昨天才在臉書發文給公務員的一封信，呼籲明天投票選擇尊重公務員的政黨，受訪也說在個人臉書抒發意見，沒有違反行政中立的問題；今天蔡英文到彰化，王惠美接著發文表示，總統來不是宣布彰化鐵路高架化、二林精密園區和台中捷運綠線延伸彰化等建設核定的好消息，而是單純來輔選，高興的是綠營支持者，失望的是彰化縣民。

王惠美也說，曾經700多天沒開記者會，不敢面對國內媒體記者的蔡總統，這陣子為了輔選，地方跑得可勤快得很；如果蔡總統早在8年前就效法經國先生當年頻頻下鄉了解地方民意，儘速解決像是我們彰化鐵路高架化、二林精密園區和台中捷運綠線延伸等重大建設，相信民意基礎將不可同日而語，也不致於4年前競選連任時，遭到賴清德副總統在黨內強力挑戰，至此埋下二人心結。

王惠美也酸，蔡總統接連兩天來到彰化，警察同仁真的很辛苦，「請蔡總統您要回去時，記得向他們說聲謝謝！畢竟要寒流來襲的天氣，要負責您的維安，真的很辛苦！」

總統蔡英文到彰化縣為吳音寧助選。記者簡慧珍／攝影

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