新竹市立委選舉藍綠紛喊「搶救」 邱顯智喊：堅持你所選

新竹市立委選舉7搶1，主要候選人包括國民黨鄭正鈐、民進黨林志潔近期陸續喊出「搶救」口號，透過競選看板、布條等文宣，希望支持者能集中選票。二度參選竹市區域立委的時代力量邱顯智則有感而發於今天發文，希望選民能「堅持你所選，為自己搶救。」無黨籍柯美蘭則強調選舉是場理念之戰，投下的選票是一種價值選擇。

爭取連任的鄭正鈐在選前一周發出搶救文宣，近日在多處也可見「搶救」布條懸掛街頭。鄭正鈐今天投票前最後一天找來國民黨副主席連勝文一起車隊掃街拜票，連勝文公開呼籲集中選票、下架民進黨，投給會贏的鄭正鈐，真正為民眾發聲、為民謀福。

鄭正鈐說，民進黨在選前大規模對他抹黑，甚至造謠說他在國會神隱，有民眾看不去主動去找公督盟的立委評鑑，發現他在院會出席率與委員會出席率都是百分之百，對民進黨這種毫無根據抹黑非常氣憤。他感謝民眾對他一路以來的支持，將全力衝刺。

民進黨提名的學者林志潔最早在街頭掛出「搶救」選舉看板，寫道「集中選票、翻轉新竹」等字樣。林志潔還呼籲支持者繼續拉票、催票、固票，才能下架有炒地掙錢、跟詐騙集團糾結不清、對新竹毫無貢獻的鄭正鈐，上架專業優秀為新竹的林志潔。

林志潔今天持續展開車隊掃街拜票活動，多名黨籍議員也透過臉書分享掃街直播，幫忙拉抬聲量。林志潔說，謝謝一路上相伴的新竹隊，競選活動最後一天展開全區大車掃，晚上在天公壇有民主大遊行，請支持者一起站出來參與，明天歡喜去投票。

邱顯智今天則在臉書發文，針對地方近日不斷有人放出要投會贏的人等耳語，表示自己聽到真是莞爾一笑。他認為，若要操作棄保，為何在民調封關前，國民黨或民進黨都沒有公布任何的民調數據？

邱顯智表示，選戰最後關頭，每個陣營都在喊搶救，連他自己不例外，「但真正值得搶救的，必定是最珍貴不能放棄的」，像是居住正義、交通安全、優質教育等，都是他過去四年在國會不斷努力的方向，呼籲選民為自己不為別人，一起搶救6號邱顯智。

起步最晚的柯美蘭也在臉書發表參選以來的心情，強調「這是一場感恩之旅，謝謝所有新竹市民對我的熱烈支持，我永會銘記在心。」並回顧自己一開始在沒有政黨奧援下相當辛苦，直到11月24日總統藍白合確定破局，哥哥柯文哲才同意跟她合掛看板。

柯美蘭細數從10月1日投入選戰至今，一天當三天用，曾有一次掃街拜訪，遇到攤商老闆說如果柯文哲當選，自己會考慮再生第三胎，讓她聽了不禁落淚。柯美蘭說，政治是落實在人民生活的每一天，未來自己會跟柯文哲一樣，替國家人民做事情。

無黨籍竹市立委候選人柯美蘭近日站路口拜票，也同時替哥哥柯文哲拉總統票。圖／柯美蘭競選總部提供 國民黨竹市立委候選人鄭正鈐（左）今天在國民黨副主席連勝文（右）陪同下車隊掃街拜票。圖／鄭正鈐競選總部提供 民進黨竹市立委候選人林志潔（中）獲多名黨籍議員協助，一路走到選戰最後。圖／取自林志潔臉書

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