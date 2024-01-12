媒體人羅旺哲評羅致政恐被黨內夾擊：謎片毀形象、音檔毀政治誠信

前台北市政府發言人及媒體人羅旺哲，昨(11)日在臉書抒發個人對民進黨新北市立委候選人羅致政在選前陷入影音爭議一事的感想，認為此事恐怕是民進黨黨內內鬥，企圖想毀掉羅致政的政治生涯。

羅旺哲分析，觀察羅致政影音爭議的爆料發展，便可知這樣的爆料是有「節奏性」的，從與總統蔡英文的錄音檔，再到與蘇貞昌的錄音檔，目的是想先拆了這位英系大將的後山，再斷其未來的政治生涯，可能跟黨內內鬥脫不了關係。

羅旺哲更說，羅與蘇貞昌的錄音檔內容，疑似是羅致政拒接政院發言人的主因，因為他不想跟Kolas一樣做個「有爭議」的發言人。但這段音檔聽下來，吃虧的應該還是羅致政，不是蘇貞昌。

羅旺哲認為，羅致政目前是被雙面夾擊，「謎片」毀的是形象，「音檔」毀的是政治誠信。儘管謎片風波看似真真假假，妻子也出面力挺，但還是重傷了羅過去給人專業問政的形象，但看起來仍「有人」不放過羅致政。網友見文表示：「看來羅致政選上更麻煩，選輸了默默淡出政治圈，可能還會好一點」。

羅致政昨日則表示，影片、音檔都是同個帳號上傳，不會每次有新的變造音檔上傳就回應；最近針對性極強的境外介選奧步盡出，鎖定他為攻擊對象，目的就在於弱化民進黨在立法院外交國防委員會的即戰力。羅妻陳亮吟則在丈夫臉書發文力挺「堅信邪不勝正、天佑善良」。

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