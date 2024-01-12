北市7選區／許淑華批還當馬發言人 徐巧芯控假消息

前總統馬英九日前接受德國之聲專訪談及兩岸論述，掀起北市第7選區（松山、信義）立委候選人論戰，民進黨候選人許淑華批，馬英九談到「相信習近平」等言論，國民黨候選人徐巧芯還在當馬英九發言人附和；徐巧芯說，早在2018年已卸任發言人，要求24小時內更正，勿以假消息抹黑他人，否則會觸法。

許淑華昨在臉書指出，馬英九受訪時言論，一般的台灣人都不能接受，徐巧芯卻附和馬前總統的論述，咒罵是台獨引起災難；忽略台灣人真實民意，既然是軍人的子弟，就更該知道台灣有民主自由，是靠著國軍流血、流汗對抗中國的侵略。

許淑華表示，造成海峽兩岸恐懼的主因，是中國不願意放棄武力犯台，是習近平要台灣同屬一中，「徐巧芯跟馬前總統的說法，才是對國軍最大的侮蔑。」為什麼徐巧芯反過來譴責，只是想要繼續自由安全生活的台灣人？

徐巧芯表示，台灣的前途當然是2300萬人決定，她的外公過去在823砲戰為國效命，身為軍人子弟，以中華民國為榮，以保衛國家為核心價值，絕對不會像民進黨總統候選人賴清德把中華民國跟憲法當成災難。

徐巧芯說，民進黨政府發荒謬的簡訊把衛星當成飛彈，不罵民進黨要罵誰？許淑華也未查證她已卸任5年馬辦發言人，成天抹黑欺騙，新潮流的路數就是這麼卑劣，到底是草包？還是惡意抹黑？真的傻傻分不清楚。

徐巧芯也貼出私訊許淑華的截圖，要她在24小時內修正臉書貼文，呼籲競選期間勿以假消息抹黑他人。

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