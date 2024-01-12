北市7選區／許淑華批還當馬發言人 徐巧芯控假消息
前總統馬英九日前接受德國之聲專訪談及兩岸論述，掀起北市第7選區（松山、信義）立委候選人論戰，民進黨候選人許淑華批，馬英九談到「相信習近平」等言論，國民黨候選人徐巧芯還在當馬英九發言人附和；徐巧芯說，早在2018年已卸任發言人，要求24小時內更正，勿以假消息抹黑他人，否則會觸法。
許淑華昨在臉書指出，馬英九受訪時言論，一般的台灣人都不能接受，徐巧芯卻附和馬前總統的論述，咒罵是台獨引起災難；忽略台灣人真實民意，既然是軍人的子弟，就更該知道台灣有民主自由，是靠著國軍流血、流汗對抗中國的侵略。
許淑華表示，造成海峽兩岸恐懼的主因，是中國不願意放棄武力犯台，是習近平要台灣同屬一中，「徐巧芯跟馬前總統的說法，才是對國軍最大的侮蔑。」為什麼徐巧芯反過來譴責，只是想要繼續自由安全生活的台灣人？
徐巧芯表示，台灣的前途當然是2300萬人決定，她的外公過去在823砲戰為國效命，身為軍人子弟，以中華民國為榮，以保衛國家為核心價值，絕對不會像民進黨總統候選人賴清德把中華民國跟憲法當成災難。
徐巧芯說，民進黨政府發荒謬的簡訊把衛星當成飛彈，不罵民進黨要罵誰？許淑華也未查證她已卸任5年馬辦發言人，成天抹黑欺騙，新潮流的路數就是這麼卑劣，到底是草包？還是惡意抹黑？真的傻傻分不清楚。
徐巧芯也貼出私訊許淑華的截圖，要她在24小時內修正臉書貼文，呼籲競選期間勿以假消息抹黑他人。
▪ 整理包／總統選舉歷年投票率、組合一次看 最踴躍是這年！
▪ 必看投票指南！總統候選人12大領域政策一次掌握
▪ 整理包／2024立委席次激戰 圖表回顧過去幾年藍綠國會版圖變化
▪ 大選結果繫在年輕人手上？2016、2020投票率直接「差1格」
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言