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搶台68線政績 竹縣2選區爆口水戰

聯合報／ 記者巫鴻瑋黃羿馨／新竹報導
新竹縣第二選區候選人民進黨曾聖凱（左起）、國民黨林思銘及時力王婉諭。圖／聯合報系資料照片
新竹縣第二選區候選人民進黨曾聖凱（左起）、國民黨林思銘及時力王婉諭。圖／聯合報系資料照片

選戰倒數，竹縣二選區立委藍黃綠競爭激烈，國民黨林思銘、時代力量王婉諭、民進黨曾聖凱紛紛請出名人、大咖背書加持。針對台68線延伸計畫是誰的政績也引起攻防，林思銘批王婉諭搶政績，王婉諭則反擊林問政表現差，曾聖凱認為藍黃為選舉搶功勞很難看，政策須靠中央與地方合作。

擔任立委林思銘競總主任委員、總顧問團長的縣長楊文科，與聯電榮譽副董事長宣明智，昨天發出「搶救在地優秀立委」文宣，強調地方眾多建設都是林思銘協助縣府爭取的。

林思銘並點出，王婉諭將台68線延伸工程的政績，用嘴巴喊喊就搶走，實際上，延伸段工程是2020年經由他與立委林為洲向交通部爭取，批王為了選舉搶政績，選舉前卻從未關心過新竹。

王婉諭回擊，去年10月4日她與立委邱顯智一同關心延伸計畫，向交通部表達台68線竹東端長期塞車問題，希望由中央及地方聯手解決，才獲得交通部允諾補助、減輕地方政府工程負擔。

王婉諭衝刺選情，還請到前民進黨籍、無黨籍立委黃國書手寫推薦信「看見王婉諭的堅持、細膩，以及作為母親的偉大力量」。強調推薦她的人有各黨派、立場，都是為了台灣好。

林思銘與王婉諭因隔空交鋒搶政績，讓曾聖凱忍不住批評2人行為「難看」，他表示，台68線延伸工程並非特定某個政治人物的功勞，而是需要中央和地方聯手合作才能夠促成。

曾聖凱也獲民進黨總統候選人賴清德加持，兩人昨天合體車隊掃街，衝刺綠營選情。

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