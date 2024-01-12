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桃園／鄭文燦vs.張善政拚票 明天見真章

聯合報／ 記者鄭國樑曾增勳翁唯真／桃園報導
桃園市長張善政（中）請假輔選，昨天早上先陪立委候選人萬美玲（右四）拜票，支持者上前合影。記者鄭國樑／攝影
桃園市長張善政（中）請假輔選，昨天早上先陪立委候選人萬美玲（右四）拜票，支持者上前合影。記者鄭國樑／攝影

選戰最後衝刺，民進黨總統候選人賴清德、國民黨副總統候選人趙少康昨天都不約而同赴桃園市趕場催票，民進黨籍前市長、行政院副院長鄭文燦也「回娘家」賣力替自家立委候選人輔選，甚至站上車掃戰車當麥克風手向鄉親拜票，強調自己熟悉桃園來推薦候選人，國民黨籍現任市長張善政昨、今天請假輔選，評鄭文燦輔選影響力「2天後見真章」，前後任市長隔空較勁，成選戰焦點。

賴清德昨天桃竹大車掃，馬拉松式為黨籍候選人黃世杰、劉仁照、彭俊豪催票，鄭文燦也全程陪同車隊掃街。賴並懇託，再2天就要投票，賴蕭當選，民進黨過半，是台灣未來穩健向前的關鍵。

民進黨總統候選人賴清德昨赴南桃園陪同黨籍立委候選人車隊掃街，行政院副院長鄭文燦（中）也趕來輔選，與議員高喊「賴清德凍蒜」。記者曾增勳／攝影
民進黨總統候選人賴清德昨赴南桃園陪同黨籍立委候選人車隊掃街，行政院副院長鄭文燦（中）也趕來輔選，與議員高喊「賴清德凍蒜」。記者曾增勳／攝影

鄭文燦曾任8年桃園市長，此次輔選總統立委格外賣力，昨天也和賴清德、黃世杰站上戰車車隊掃街，拿起麥克風沿途宣傳「賴清德向大家問好」，引人注目；鄭文燦和劉仁照在競總等候賴清德到場前，也和現場民眾高喊「賴清德凍蒜、鄭文燦加油」口號，場面熱絡。

國民黨部分，趙少康昨天到中壢與立委魯明哲車掃並舉行團結晚會。趙少康也特別喊話，希望鄉親把給張善政的支持，也給「侯康配」跟魯明哲，大家一定要幫忙拉票。

張善政選前連請2天假輔選藍營小雞，昨天首站替現任立委萬美玲站台，今天一整天將跑場替6名立委候選人站台，拚6席全上。被問到總統選情有無可能像其市長選舉一樣大贏12萬票？張笑說是國民黨努力的目標，自己會盡全力配合立委候選人，把這仗打得漂漂亮亮。

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