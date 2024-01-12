又爆疑似羅致政錄音檔 遭疑綠內鬥

繼流出疑似不雅影片及疑似與總統蔡英文談話的錄音檔後，參選新北市板橋東區區域立委的民進黨立委候選人羅致政，前天又被爆出有疑似與前閣揆蘇貞昌的談話錄音檔，錄音中，蘇貞昌邀約羅擔任行政院發言人，羅則擔心自己先前的婚外情事件影響政府形象而婉拒。

由於疑似私密片、音檔連環爆，競選對手、國民黨立委候選人葉元之說，如果音檔是真的，最可怕的是羅致政錄音的動機是什麼？媒體人羅旺哲則在臉書推測，這波攻擊羅致政的作為恐是「毀人設、斷後路、繼續殺」的黨內內鬥，羅致政要擔心的是，是否有人要斷他的政治生涯。

羅致政先前被爆流出疑似與蔡英文對談長達41分鐘的錄音檔，內容主要是羅勸蔡找宮廟的「老師」協助改運，消災解厄。至於不雅影片已送檢調鑑定，結果雖然出爐，但羅未公布，羅認為這些舉動都是中國介選。

不料近日陸續又有疑似私密片、音檔輪流爆，出現一段疑似羅致政和蘇貞昌的對話音檔。音檔中，疑似蘇的聲音大讚羅的能力好且盡力輔選，笑說蔡英文要他接行政院長「很歹命」，2018年選後民進黨情況不好，希望2020年總統、立委要選好，邀請羅出任行政院發言人。

疑似羅的聲音感謝蘇貞昌的肯定，但他規畫選連任，並說谷辣斯接任行政院發言人前，酒駕紀錄被挖出，他也發生「那事情（2017年婚外情事件）」，擔心會拖累蘇剛起步的團隊。蘇強調「團隊會幫你扛」。

羅致政昨說，影片、音檔都是同個帳號上傳，不會每次有新的變造音檔上傳就回應；最近針對性極強的境外介選奧步盡出，鎖定他為攻擊對象，目的就在於弱化民進黨在立法院外交國防委員會的即戰力。羅妻陳亮吟則在丈夫臉書發文力挺「堅信邪不勝正、天佑善良」。

葉元之說，羅致政指這些都是變造音檔，為何至今蔡英文、蘇貞昌都沒有出來否認？更可怕的是，若音檔為真，羅致政錄音的動機是什麼？

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