高雄藍綠衝票 選將喊告急 大咖陪掃街

選戰倒數兩天，藍綠陣營大咖均到高雄陪黨籍立委候選人車掃造勢，不少候選人開始喊選情告急，第3及第7選區則交鋒激烈，國民黨李眉蓁按鈴控告對手李柏毅，同黨鍾易仲則就民進黨對手許智傑攻他財產及假學歷等事反擊。高雄市長陳其邁昨喊出民進黨8席全壘打，1席都不能掉，一早陪李柏毅、黃捷掃街，全力護盤。

選戰昨進入倒數48小時，藍綠陣營都有黨內大咖到高雄助陣，民進黨副總統候選人蕭美琴在高屏兩地趴趴走，國民黨祕書長黃健庭、台北市副市長李四川也到高雄助拳，雙方擺開陣仗互不相讓。李四川指當年任高雄副市長一年半，「路平、燈亮、水溝通」及治理登革熱讓市民有感，這次希望高雄出現藍委，這樣他回來走路才有風。民進黨「高雄隊長」陳其邁則開轟，國民黨總統候選人對高雄沒有一條具體的建設，同黨甚至酸言酸語杯葛高雄建設的預算，呼籲選民選對的人，不走回頭路。

民進黨高雄隊由市長陳其邁（中）領軍宣示，八席立委一席都不能掉。記者王昭月／攝影

高雄第7選區戰情激烈，國民黨鍾易仲及民進黨許智傑在各自黨籍議員助陣下開記者會「打群架」，鍾就許智傑攻他財產、家族、學歷等質疑說明澄清，斥責抺黑，同黨議員陳麗娜批許陣營前主任涉嫌為中國洗錢集團喬簽證，但許打烏賊戰。許陣營則回應：「陳述事實不是抹黑」，民進黨律師議員湯詠瑜強調，許智傑競選總部揭發鍾易仲假學歷、違法蓋農舍等劣行，都經過反覆查證。

屏南選區泛綠互打白熱化，坊間也賄聲賄影，屏東地檢署檢察長陳盈錦帶隊部署重兵；無黨蘇孟淳和民進黨徐富癸昨除掃街拜票衝刺，也提醒選民不要誤信對手抹黑奧步。蘇孟淳呼籲檢調單位毋往毋縱，徐富癸指選戰最後階段，不能讓賄選影響選局。

民進黨不分區立委候選人王義川昨在台東輔選立委候選人賴坤成，遊行車隊刻意經過對手候選人劉櫂豪競選總部，賴坤成以大聲公喊「尊重民主機制」，較勁意味濃厚，台東警方前一晚就大陣仗守候劉總部外圍，怕雙方陣營擦槍走火。

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