新北12選區／賴品妤控涉賄 廖先翔：不實指控
明天是投票日，新北激戰選區藍綠交火更激烈。新北第12選區綠營賴品妤昨開記者會指控，婦女會去年10月辦免費餐會，對手廖先翔到場拉票涉賄選，市調處已約談相關人士。廖回嗆，「我會去跟雲豹小公主賴百億比賄選？」這種不實指控完全是侮辱選民智商。
賴品妤昨指控，某婦女會去年10月辦免費餐會，國民黨立委候選人廖先翔到場拉票，涉及賄選，市調處已啟動調查，約談相關人士，要求廖應退選，不要讓民眾當墊背。
另記者會上，同行律師江皇樺表示，廖先翔擔任新北市汐止區體育會理事長，去年9月辦一場活動，一名穿廖先翔競選服飾的人員，在會場發放一人數百元的超商禮券，也發廖的競選小物。
廖先翔昨回應說，「我看起來像是腦袋有問題嗎？會去跟雲豹小公主賴百億比賄選？」對於去年9月活動，他說，當天是舉辦體育節表揚體育優秀人員及有功人員，因體育會人手不足，才請他的助理和志工幫忙，表演團體才有發禮券，與賄選完全無關，賴不要胡扯。
第6選區綠營張宏陸昨也開記者會，批評對手林國春找新黨立委候選人游智彬當打手，幫忙發黑函，內容攻擊張宏陸「舔共賣台」，甚至說張的妻子在中國大陸賺「紅錢」，讓張宏陸從未公開露面的妻子王春英也陪同回擊，王說，公司是百分百台資，業務是全球化的物流，她更從未負責中國業務。
張宏陸強調，從政近30年，從未讓家人曝光，但林國春為選舉三番兩次把張無辜的家人拖下水，真的忍無可忍，上周已向北檢提告。
只是張宏陸記者會開到一半，游智彬到場嗆聲「出來辯論」，有證據就抓他，馬上遭到警方制止，場面火爆。游說，他送的文宣都是具名文宣，「何來黑函之說？他將要提告張宏陸；他與林國春之間沒有關係」。
林國春也說，他不認識游，沒有任何通聯紀錄，張宏陸可以去告，但不要沒有證據就亂說，他發的文宣只有唯一反擊張宏陸抹黑賄選的文宣，也都是具名，若有半點虛假他退選並辭議員，這是意圖使人不當選，他已跟律師討論是否提告。
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