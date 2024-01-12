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新北12選區／賴品妤控涉賄 廖先翔：不實指控

聯合報／ 記者游明煌李成蔭／新北報導
新北市第十二選區國民黨立委候選人廖先翔（左）、民進黨立委候選人賴品妤（右）。圖／廖先祥提供、聯合報系資料照
新北市第十二選區國民黨立委候選人廖先翔（左）、民進黨立委候選人賴品妤（右）。圖／廖先祥提供、聯合報系資料照

明天是投票日，新北激戰選區藍綠交火更激烈。新北第12選區綠營賴品妤昨開記者會指控，婦女會去年10月辦免費餐會，對手廖先翔到場拉票涉賄選，市調處已約談相關人士。廖回嗆，「我會去跟雲豹小公主賴百億比賄選？」這種不實指控完全是侮辱選民智商。

賴品妤昨指控，某婦女會去年10月辦免費餐會，國民黨立委候選人廖先翔到場拉票，涉及賄選，市調處已啟動調查，約談相關人士，要求廖應退選，不要讓民眾當墊背。

另記者會上，同行律師江皇樺表示，廖先翔擔任新北市汐止區體育會理事長，去年9月辦一場活動，一名穿廖先翔競選服飾的人員，在會場發放一人數百元的超商禮券，也發廖的競選小物。

廖先翔昨回應說，「我看起來像是腦袋有問題嗎？會去跟雲豹小公主賴百億比賄選？」對於去年9月活動，他說，當天是舉辦體育節表揚體育優秀人員及有功人員，因體育會人手不足，才請他的助理和志工幫忙，表演團體才有發禮券，與賄選完全無關，賴不要胡扯。

新北板橋出現攻擊民進黨立委張宏陸的文宣，他昨開記者會批對手國民黨立委候選人林國春找新黨立委候選人游智彬當打手。記者李成蔭／攝影
新北板橋出現攻擊民進黨立委張宏陸的文宣，他昨開記者會批對手國民黨立委候選人林國春找新黨立委候選人游智彬當打手。記者李成蔭／攝影

第6選區綠營張宏陸昨也開記者會，批評對手林國春找新黨立委候選人游智彬當打手，幫忙發黑函，內容攻擊張宏陸「舔共賣台」，甚至說張的妻子在中國大陸賺「紅錢」，讓張宏陸從未公開露面的妻子王春英也陪同回擊，王說，公司是百分百台資，業務是全球化的物流，她更從未負責中國業務。

張宏陸強調，從政近30年，從未讓家人曝光，但林國春為選舉三番兩次把張無辜的家人拖下水，真的忍無可忍，上周已向北檢提告。

張宏陸昨開記者會批對手國民黨立委候選人林國春找新黨立委候選人游智彬當打手；記者會開到一半，游智彬即乘戰車踢館。記者李成蔭／攝影
張宏陸昨開記者會批對手國民黨立委候選人林國春找新黨立委候選人游智彬當打手；記者會開到一半，游智彬即乘戰車踢館。記者李成蔭／攝影

只是張宏陸記者會開到一半，游智彬到場嗆聲「出來辯論」，有證據就抓他，馬上遭到警方制止，場面火爆。游說，他送的文宣都是具名文宣，「何來黑函之說？他將要提告張宏陸；他與林國春之間沒有關係」。

林國春也說，他不認識游，沒有任何通聯紀錄，張宏陸可以去告，但不要沒有證據就亂說，他發的文宣只有唯一反擊張宏陸抹黑賄選的文宣，也都是具名，若有半點虛假他退選並辭議員，這是意圖使人不當選，他已跟律師討論是否提告。

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