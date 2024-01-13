新北第七選區立委選舉／葉元之挑戰羅致政 藍綠對決
2024總統立委大選今日進行投票，立委選舉新北第七選區（板橋東區）共有3位參選人投入選戰，分別為民進黨羅致政、國民黨葉元之，以及小民參政歐巴桑聯盟劉書婷，其中以羅、葉兩人競爭較為激烈。
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新北市立委第七選區選戰聚焦藍綠對決，民進黨將目標直指連任，國民黨則力拚收復失土。民進黨現任立委羅致政在2016年成功翻轉藍天，並在2020年順利連任，今年全力爭取三連霸；國民黨則派出新北市現任議員葉元之挑戰，試圖以知名度高、擅長打空戰等優勢，將8年前被佔領的區域奪回。
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