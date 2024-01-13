新北第七選區立委選舉／葉元之挑戰羅致政 藍綠對決

2024總統立委大選今日進行投票，新竹市立委選舉備受關注，總共有7名候選人登記，陣容豐富，包括國民黨現任立委鄭正鈐爭取連任，民進黨派出首次參戰的法律學者林志潔，以及民眾黨總統候選人柯文哲胞妹柯美蘭、時代力量立委邱顯智也投入參選，另外還有制度救世島的趙福龍、司法改革黨的趙清華和無黨籍的王榮德參與競爭。

2024-01-13 09:30