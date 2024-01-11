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鍾小平打棄保 吳沛憶談政績 于美人酸吸奶嘴

聯合報／ 記者鍾維軒房荷庭林麗玉／台北報導
國民黨北市立委候選人鍾小平（左）說，投給于美人等於幫助吳沛憶，現在應該要集中選票。本報資料照片
國民黨北市立委候選人鍾小平（左）說，投給于美人等於幫助吳沛憶，現在應該要集中選票。本報資料照片

總統府秘書長林佳龍陪同民進黨北市立委候選人吳沛憶（左）車隊掃街，打出政績牌。記者鍾維軒／攝影
總統府秘書長林佳龍陪同民進黨北市立委候選人吳沛憶（左）車隊掃街，打出政績牌。記者鍾維軒／攝影

無黨籍北市立委候選人于美人昨反酸對手吳沛憶、鍾小平需要「政黨奶嘴」，並告鍾小平意圖使人不當選。記者鍾維軒／攝影
無黨籍北市立委候選人于美人昨反酸對手吳沛憶、鍾小平需要「政黨奶嘴」，並告鍾小平意圖使人不當選。記者鍾維軒／攝影

北市萬華、北中正立委選區三腳督激烈，選區內隨處可見國民黨候選人鍾小平掛的「棄于保鍾」看板、關東旗，無黨籍候選人于美人昨控告鍾意圖使人不當選；鍾小平回應，若不「棄于保鍾」就是保送民進黨候選人吳沛憶；吳則說，即使對手叫罵、互相操作棄保，自己也不打仇恨牌、悲情牌，只談政績。

于美人表示，自己是一個人的武林，赤手空拳打到兩大政黨一個喊棄保、一個喊搶救；談棄保就是對自己沒信心，鍾小平不惜以最惡劣、最低階的選舉招數撕裂選民。

于還拿出奶嘴，酸鍾小平、吳沛憶都離不開「政黨奶嘴」，對於鍾小平指控她對民眾黨主席柯文哲忘恩負義，于回嗆「北台灣可以談背叛的人很多，但絕對不會有鍾小平的名字，他最懂得如何背叛」。

鍾小平回應，藍白不合就是送給民進黨一個席次，上次慘痛教訓難道不夠嗎？柯文哲原支持于美人，不斷拜託于相挺，最後卻不支持柯，于不僅曾站台賴清德，後來又發「精彩539」在各社群平台，5號于美人、3號侯友宜、9號國民黨政黨票，就是忘恩負義。

吳沛憶表示，鍾小平不開會、不質詢，沒有在地服務，所以選舉到了只能操作棄保。選舉剩幾天，自己是唯一能拿出在地服務成績的候選人，只談政績，一步一腳印讓大家知道過去的努力。

北市內湖、南港立委選區也陷入泛綠分裂三腳督，民進黨候選人高嘉瑜昨找網紅皮筋兒、「攝徒日記」八炯陪同車掃，基進黨候選人吳欣岱前天找盾牌牙醫史書華幫車掃，今也將找網紅486造勢，兩人皆藉本土派網紅搶攻深綠票。

高嘉瑜說，不希望綠營互相撕裂，大家目的都是希望台灣更好，儘管也有其他優秀的本土派候選人，但面對國民黨候選人李彥秀，只有她能對抗，不要讓國民黨漁翁得利，現在距離選戰愈來愈近，選民的危機感也愈來愈高，團結才一定會贏。

吳欣岱說，高嘉瑜擁有高聲量跟媒體知名度，不管是網紅或自媒體工作者，與其高嘉瑜現在要召回本土派網紅站台，不如請她以後在一些中國認知作戰的話題上，站穩腳步，一起來捍衛台灣的立場，包括行政失靈、一屍五命等言論不要再發生。

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延伸閱讀

于美人提告對手掛棄保看板 鍾小平反擊「搖擺缺誠信」

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