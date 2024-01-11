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金門選將市場拜票 王不見王
2024選戰進入倒數時刻，金門「雙姝」候選人昨不約而同到東門市場掃街拜票，國民黨陳玉珍邀親民黨主席宋楚瑜助陣，人氣強強滾；民眾黨尚文凱有金門縣長陳福海加持，和攤販博感情。無黨籍候選人洪和成也來尬場，3人到場時間巧妙錯開，一組前腳剛走，另一組後腳就到，彼此「王不見王」，攤商也感受到選戰諜對諜氛圍。
宋楚瑜昨一早搭乘最早班機抵達金門，為陳玉珍助陣，也爭取政黨票。沿途不少民眾要求和宋楚瑜簽名合影，宋楚瑜還秀出多張昔日在金門拍的老照片，提到他第一次踏上金門是陪經國先生訪視，還有當年金門缺水時，宋楚瑜與金門官員協調送水畫面。
宋也選在與大陸近在咫尺的小金門雙口海岸宣示，強調兩岸問題對台澎金馬生存發展至關重要，避不掉也躲不開，呼籲兩岸應擱置爭議、追求雙贏，建構具有建設性的對話機制。
陳福海則扮演母雞帶小雞，陪尚文凱走訪東門菜市場，向攤販、買菜民眾一一請託，他還說「尚文凱就像自己妹妹一樣」，希望大家多多支持，中央地方才能一條心。
另一離島連江縣3位候選人國民黨陳雪生、民進黨李問與民眾黨曹爾凱也把握分秒衝刺，站在路口、勤走市場、挨家挨戶請託，全力衝刺陸戰，要讓選票極大化。
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