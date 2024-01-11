固基本盤 藍綠白新北掃街拚場
藍綠白陣營昨在新北地毯式掃街拚場，鞏固基本盤，拉抬區域立委選情，也搶攻政黨票；選情緊繃，有候選人疾呼搶救，要選民出門投票、拉票。
民眾黨總統候選人柯文哲昨在三重蘆洲、副總統候選人吳欣盈在中和分頭車掃，拉抬小雞。藍軍這方也火力全開，前總統馬英九、不分區立委被提名人韓國瑜陪候選人葉元之、洪孟楷、林金結掃街，呼籲集中選票挺侯康配。藍白既競爭也合作，民眾黨新北黨部主委陳世軒陪國民黨候選人林金結站街頭，要讓非綠選票極大化。
綠營也分秒衝刺，立委余天在本命區三重陪候選人李坤城掃街，顧好綠營優勢區。余天坦言，之前對黨確實有點不舒服，但最後關頭以大局為重，三重必須守住。
土城、三峽選區選情緊繃，林金結設法結合各方力量催票，找來昔日選戰對手李縉穎陪掃街，民眾黨議員陳世軒昨也陪林金結站路口，林金結說，未來在立法院，民眾黨委員的提案，只要理念相合，他一定共同連署。馬英九昨也到林金結土城競總，簽下「馬英九力挺」，並展開車隊掃街。
該選區現任民進黨立委吳琪銘與挑戰者林金結從陸戰打到空戰，一路纏鬥，吳琪銘酸林金結立場曖昧，一下靠侯、靠柯又靠郭，「到底總統支持誰，有夠好笑！」立法院長游錫堃也陪同屬黨內派系「正國會」的吳琪銘衝刺陸戰，還有土城青年軍陪單車掃街，全力拚曝光。
中和選區三強之爭，民進黨吳崢邀高雄立委候選人黃捷合體掃街，瞄準青年票。國民黨張智倫挨家挨戶發文宣拜票，今天找來韓國瑜出席音樂會，鞏固藍軍基本盤。民眾黨邱臣遠有吳欣盈陪掃街，拚聲勢也拚能見度。
板橋兩個立委選區，韓國瑜昨到板橋深丘福德宮為候選人葉元之助陣，國民黨板橋西區候選人林國春喊出搶救，今天邀馬英九助攻。
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