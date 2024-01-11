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桃園激戰 前後任市長輔選大車拚

聯合報／ 記者曾增勳翁唯真朱冠諭／桃園報導
桃園市長張善政（前排左）賣力輔選，昨晚稱讚五選區呂玉玲（前排右）爭取許多建設。記者曾增勳／攝影
桃園市長張善政（前排左）賣力輔選，昨晚稱讚五選區呂玉玲（前排右）爭取許多建設。記者曾增勳／攝影

行政院副院長鄭文燦（中）陪立委候選人劉仁照（左）到龍潭市場徒步拜票。記者曾增勳／攝影
行政院副院長鄭文燦（中）陪立委候選人劉仁照（左）到龍潭市場徒步拜票。記者曾增勳／攝影

桃園市前後市長展開藍綠輔選對決。行政院副院長鄭文燦昨天衝13個行程拉抬民進黨籍立委候選人，強調選情膠著，希望拉高投票率、拉開差距；桃園市長張善政連趕3場造勢，呼籲集中選票支持國民黨立委，在中央和地方一起合作推動桃園建設。

鄭文燦昨陪第5選區民進黨候選人劉仁照到龍潭市場徒步掃街，氣氛熱絡。鄭文燦說，目前部分選民投票意向還是不明朗，平鎮、龍潭等三腳督選區會愈來愈明顯，候選人各有優劣勢，所以選情呈現膠著，希望選前衝刺拉高投票率，拉開差距。

鄭文燦昨也和蔡英文總統到蘆竹德林寺、大園仁德宮參香輔選。鄭文燦稱讚1選區現任立委鄭運鵬是推動桃園前進的推手，機捷、綠線都要感謝他督促交通部；2選區黃世杰是學霸立委，更是新生代最優秀立委。民進黨總統候選人賴清德今天也陪立委選將掃街。

張善政近兩周加強輔選力道，昨晚連趕中壢、平鎮和蘆竹造勢，拉抬國民黨立委候選人邱若華、呂玉玲和牛煦庭，今天也陪萬美玲、魯明哲車隊掃街，並再度參加牛和呂的團結之夜造勢。

張表示，呂玉玲爭取許多建設，龍科三期、板龍快速道等，未來需呂玉玲在中央推動，希望鄉親集中選票支持；邱若華、牛煦庭是很優秀的年輕人，請支持者踴躍投票送進國會為桃園發聲。

國民黨桃園市黨部說，國民黨基層組織動員起步最早，市長也下社團動員令，市府政績會說話，立委要拚全壘打。

面對藍綠前後市長強力輔選，民眾黨桃園市黨部主委黃成峻說，5選區賴香伶前年參選過市長，也是現任不分區立委，有機會一搏，6選區李慕妍是政治素人，相信可改變政治風氣。

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