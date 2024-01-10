鍾小平喊棄保、于美人送「政黨奶嘴」 吳沛憶打政績牌

北市中正、萬華三腳督，國民黨鍾小平喊「棄于保鍾」，說無黨籍于美人對民眾黨總統候選人柯文哲忘恩負義；于美人回嗆「沒信心的人才會談棄保」，被黨內同志、選民唾棄，還說要送給民進黨吳沛憶與鍾小平奶嘴，象徵2人脫離不了「政黨奶嘴」，並赴法院提告鍾意圖使人不當選。吳沛憶說，加入政黨和理念相近夥伴互相幫忙是民主常態，會持續打政績牌爭取支持。

台北市第五選區（萬華、北中正）立委選舉競爭激烈，選區內隨處可見鍾小平掛的「棄于保鍾」看板、關東旗，讓于美人相當不滿。她今特地開記者會，說自己是一個人的武林，赤手空拳打到兩大政黨一個喊棄保、一個喊搶救，說「我覺得我已經贏了」，感謝選民支持才能夠戰到最後一兵一卒都沒倒下。

于美人表示，談棄保就是對自己沒信心，雖然選舉輸贏很重要，但在勝負之外還有更重要的價值必須展現，鍾小平不惜以最惡劣、最低階的選舉招數撕裂選民，會被選民唾棄，同時他本身就被黨內同志拋棄，都已經是被棄的人，還在想棄誰保誰，非常荒謬。

于美人提到吳沛憶找非常多大咖站台，團隊變選舉團隊，只有選舉期間來蜻蜓點水；于接著拿出奶嘴，酸鍾小平、吳沛憶都離不開「政黨奶嘴」，呼籲選民用選票表達憤怒。對於鍾小平指控她對柯文哲忘恩負義，于美人回嗆「北台灣可以談背叛的人很多，但絕對不會有鍾小平的名字，他最懂得如何背叛」

鍾小平回應，若不「棄于保鍾」就是保送吳沛憶，藍白不合就是送給民進黨一個席次，上次慘痛教訓難道不夠嗎？鍾解釋，柯文哲原支持于美人，不斷拜託于相挺，還為了她把蔡壁如、邱臣遠都趕走，最後卻不支持柯。于不僅曾站台賴清德，後來又發「精彩539」在各社群平台，5號于美人、3號侯友宜、9號國民黨政黨票，就是忘恩負義。

鍾小平說，藍白總統候選人就是兄弟登山、各自努力，沒合作也不口出惡言，所以柯文哲支持鍾小平，小雞藍白合作，唯有棄于保鍾才可能贏，投給于美人等於幫助吳沛憶，現在應該要集中選票。

吳沛憶表示，政治人物加入政黨，是為了要和理念相近的戰友互相幫忙，這是民主常態；而鍾小平不開會、不質詢，沒有在地服務，所以選舉到了只能操作棄保。選舉剩幾天，自己是唯一能拿出在地服務成績的候選人，即使對手叫罵、互相操作棄保，自己也不打仇恨牌、悲情牌，只談政績，一步一腳印讓大家知道過去的努力。 無黨籍北市立委候選人于美人今舉辦記者會回應鍾小平大做「棄于保鍾」，不僅反酸吳沛憶、鍾小平需要「政黨奶嘴」，還要赴北檢提告鍾小平意圖使人不當選。記者鍾維軒／攝影 國民黨北市立委候選人鍾小平。圖／聯合報系資料照 無黨籍北市立委候選人于美人今舉辦記者會回應鍾小平大做「棄于保鍾」，不僅反酸吳沛憶、鍾小平需要「政黨奶嘴」，還要赴北檢提告鍾小平意圖使人不當選。記者鍾維軒／攝影

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