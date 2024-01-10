王醒之檢舉占用國有地 林沛祥：若占用立即處理賠償

無黨籍基隆市立委候選人王醒之今天召開記者會，檢舉國民黨基隆市立委候選人林沛祥長年私設違法停車場，占用國有地，不當得利。林沛祥表示，已主動聯繫國有財產署進行鑑界，若有侵占國有土地，將立即進行處理與賠償。

王醒之上午由時代力量立委陳椒華陪同在立法院召開記者會。陳椒華說，因為王醒之過去在一些議題和時代力量合作，王醒之收到民眾陳情發現選區有不法占用國有地情形，時代力量支持王醒之召開記者會揭露。

王醒之說，民眾陳情過港路10巷收費停車場為違法經營，經查後發現，該停車場位於林沛祥持有的過港段35-00與35-01上，更涉及國有的過港段29-4、30-20。

王醒之表示，比對林沛祥財產申報資料與該地所有權人謄本，林沛祥於1997年、年僅20歲時透過買賣取得暖暖區過港段35-00、35-01號土地，一塊為都市計畫區保護區土地、另一塊為公園用地，卻鋪設水泥地，違反土地分區使用。

王醒之出示空照資料與現況圖指出，2014年起該地就開始經營停車場，不僅未經申請合法停車場登記，私設違規停車場，也違反當地土地使用分區，破壞水土保持及保護分區；更嚴重的是，地主林沛祥等雖於2015年開始以「袋地通行」便宜租用國產署土地，停車場經營範圍仍然占用國有地，作為私人停車場盈利使用。

他質疑，林沛祥土地違規私設停車場涉及4大不法，除破壞保護區、違反土地使用分區，更未取得合法停車登記，土地私設違法收費停車場，並且竊占國土盈利；而停車場私設違規、竊占國土長達9年多，總計81格停車位，以最低廉月租新台幣1500元計算，不當得利龐大。

陳椒華說，資料顯示林沛祥於2015年向國產署開始申租過港段30-20、29-4號，使用分區分別為公園用地與保護區用地，國產署以60平方公尺，1次租借50年、總金額為6萬餘元的低廉租金出租給林沛祥，她要求國產署立刻檢討並終止租約。

針對王醒之指控，林沛祥透過媒體群組回應，關於基隆市的爭議土地，他本人持有1/3權益，自去年3月起，土地的另一名持有人經過協調已獲得他無償借予使用。

林沛祥表示，對於該土地的具體使用方式並未深入了解，借用決策完全出於對友善使用空間資源的考量。

針對土地是否侵占國有土地，林沛祥表示，已主動聯繫國有財產署進行鑑界，目的在於釐清目前的實際用地範圍。他承諾，若存在侵占國有土地的情況，將要求相關負責人立即進行必要的處理與賠償。

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