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許智傑質疑學歷 鍾易仲：無隱瞞

聯合報／ 記者王勇超宋原彰徐白櫻／連線報導

高雄市各選區立委藍綠激戰，民進黨7選區立委候選人許智傑昨指控，對手國民黨籍候選人鍾易仲提報的美國學歷不被教育部承認、應道歉退選。鍾易仲說，對求學過程無隱瞞，回國後已進修取得國內大學碩士學歷；台東無黨籍立委候選人劉櫂豪掃街放炮引發小火警，立即向選民道歉。國民黨籍黃建賓回南迴拜票，支持者熱情陪同、擠爆巷道。

許智傑表示，鍾易仲提報美國學歷北維吉尼亞大學，曾被美國國土安全部和移民署搜索，也被美國獨立學院和學校認證委員會撤銷認證，如此嚴重問題，比論文抄襲還誇張，是全台迄今最嚴重學倫案。

鍾易仲說，求學過程較坎坷，當年出國求學也沒有慎選學校，但入學後認真求學，以大學直升取得碩士學位，後來才知道該校學歷未被國內承認，回國不久該校就退場，為此他重新進修取得國內大學碩士學歷。

高雄6選區候選人黃捷昨陪同蔡英文總統、市長陳其邁到鼓山區龍目井龍泉宮參拜，熱情民眾擠爆現場，還有海外同鄉會返鄉加油，黃捷提醒大家，用手中選票當武器，證明台灣人精神。

6選區國民黨候選人陳美雅持續鐵人行程，從早到晚站路口、掃菜市場、追垃圾車拜票，她強調「高雄不能綠油油」，呼籲大家當她分身幫忙拉票。

同選區郭倍宏則開記者會說，近期選區出現「綠營鼓勵投郭」傳單，這是民進黨支持者看不下去、自發性行為，不接受「指定接班」，傳單非郭總部做的，對不實影射指控將採取法律行動。

台東立委劉櫂豪車隊掃街拜票行經正氣路中央市場時，疑因燃放沖天炮，造成民宅2樓起火，劉事後立即道歉；黃建賓昨由縣長饒慶鈴等人陪同，到南迴各鄉鎮宣傳，車隊進入大武鄉，鞭炮聲不絕於耳；民進黨籍賴坤成表示，台東棒球場環境好，適合推動日、韓職業隊二軍、社會隊移地訓練。

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