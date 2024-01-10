許智傑質疑學歷 鍾易仲：無隱瞞
高雄市各選區立委藍綠激戰，民進黨7選區立委候選人許智傑昨指控，對手國民黨籍候選人鍾易仲提報的美國學歷不被教育部承認、應道歉退選。鍾易仲說，對求學過程無隱瞞，回國後已進修取得國內大學碩士學歷；台東無黨籍立委候選人劉櫂豪掃街放炮引發小火警，立即向選民道歉。國民黨籍黃建賓回南迴拜票，支持者熱情陪同、擠爆巷道。
許智傑表示，鍾易仲提報美國學歷北維吉尼亞大學，曾被美國國土安全部和移民署搜索，也被美國獨立學院和學校認證委員會撤銷認證，如此嚴重問題，比論文抄襲還誇張，是全台迄今最嚴重學倫案。
鍾易仲說，求學過程較坎坷，當年出國求學也沒有慎選學校，但入學後認真求學，以大學直升取得碩士學位，後來才知道該校學歷未被國內承認，回國不久該校就退場，為此他重新進修取得國內大學碩士學歷。
高雄6選區候選人黃捷昨陪同蔡英文總統、市長陳其邁到鼓山區龍目井龍泉宮參拜，熱情民眾擠爆現場，還有海外同鄉會返鄉加油，黃捷提醒大家，用手中選票當武器，證明台灣人精神。
6選區國民黨候選人陳美雅持續鐵人行程，從早到晚站路口、掃菜市場、追垃圾車拜票，她強調「高雄不能綠油油」，呼籲大家當她分身幫忙拉票。
同選區郭倍宏則開記者會說，近期選區出現「綠營鼓勵投郭」傳單，這是民進黨支持者看不下去、自發性行為，不接受「指定接班」，傳單非郭總部做的，對不實影射指控將採取法律行動。
台東立委劉櫂豪車隊掃街拜票行經正氣路中央市場時，疑因燃放沖天炮，造成民宅2樓起火，劉事後立即道歉；黃建賓昨由縣長饒慶鈴等人陪同，到南迴各鄉鎮宣傳，車隊進入大武鄉，鞭炮聲不絕於耳；民進黨籍賴坤成表示，台東棒球場環境好，適合推動日、韓職業隊二軍、社會隊移地訓練。
▪ 政黨票能幹嘛？4神秘數字搶席次、領補助、還可扣稅
▪ 大選結果繫在年輕人手上？2016、2020投票率直接「差1格」
▪ 立委抽籤結果出爐！選區名單、號次一次看
▪ 影／3組拚總統 選民抱不平：幹嘛蹚這趟渾水？
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言