陳昆和、郭國文 互槓不當種電議題

立委候選人較勁愈趨激烈，南市第2選區無黨陳昆和呼籲對手民進黨郭國文盡速簽下「反不當種電救七股」公民連署，郭指出，過去就擋下過不當種電案；南市第4選區民進黨林宜瑾、無黨李全教掃街互批不能讓對方當選。另，嘉市國民黨張秀華端青年政見牛肉、民進黨王美惠提社宅政績互別苗頭。

賴清德先後到嘉義、雲林陪黨籍候選人王美惠、陳冠廷、劉建國、蘇治芬車隊掃街，民眾「凍蒜」聲不斷。王定宇上午請澎湖縣長陳光復陪同車隊掃街東區，下午由行政院副院長鄭文燦接手在南關線大車掃，鄭稱讚王定宇是「拼命三郎型」。

南市七股區里長聯誼會、七股區居民自救會發起「反不當種電救七股」連署日前達標，包括國民黨總統候選人侯友宜、民眾黨總統候選人柯文哲都簽名，2選區無黨陳昆和喊話要綠營盡速表態，正視七股居民、養殖戶等困境。郭國文回應，自己過去用行動擋下不當種電的大潮溝案，展現自己信守承諾的決心，立場已經非常清楚。

台南立委第2選區民進黨候選人郭國文（右）表示自己曾擋下不當種電案。圖為他昨出席另個記者會情形。記者莊曜聰／攝影

南市4選區林宜瑾昨晚在新化區掃街拜票，提醒支持者對手李全教財力雄厚、人脈廣，讓很多基層里長、鄉親不敢表態支持她；李全教在永康區掃街並進行最後1場廟口開講，呼籲鄉親「台南人真的需要一席非綠民意代表」，不要讓舉手護航黨意的立委連任。

南市議員王家貞不符合第5選區立委候選資格，她表示，服務處夥伴依然努力沒有停止，呼籲在區域立委選票部分，「領票但不蓋票，下架民進黨，還台灣人公義」。

嘉市國民黨張秀華提出若當選就學貸款免利息、青創貸款300萬3年免利息、公私立托育或幼兒園一律免費等政見牛肉；民進黨王美惠說，任內爭取3處社會住宅興建中，完工後設托育中心，另會落實高中職免學費，青年安心成家優惠貸款等政策。

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