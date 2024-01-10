遭牛煦庭批怠忽職守 鄭運鵬：抹黑
桃園市立委第1選區國民黨候選人牛煦庭昨在政見發表會猛攻電廠擴建、台積電等議題，批民進黨現任立委鄭運鵬「怠忽職守、出賣桃園」。
鄭運鵬反批國民黨在桃園執政1年讓市民失去光榮感，對手還和桃園市長張善政聯手抹黑，自己政績歷歷在目，選民有目共睹。
市府回應，市長張善政上任完成多項政見，努力改善許多長久累積問題，鄭運鵬委員連政見發表會都不願認真提出主張，反而狹怨攻擊市長，言行令人搖頭。
昨依抽籤順序牛煦庭先發表，他大酸鄭運鵬不願辯論一較高下，並諷刺前年市長選舉用台積電設廠議題騙選票，「這不是支持護國神山，而是消費護國神山。」
牛煦庭說，過去中央、市府和國會皆民進黨掌權，捷運棕線依舊延宕，相關政見鄭運鵬只能複製貼上，讓選民真心換絕情。
此外，桃園已經被14座火力發電廠包圍成為重災區，未來龜山國光、蘆竹長生的2個電廠也要擴建，國會再沒有自己人，選區必定被軟土深掘，鄭運鵬卻不聞不問，「若毫不知情，是怠忽職守；若知情不報就是出賣桃園」。
「每次選舉我都受到抹黑。」鄭運鵬表示自己有2個感謝，感謝選民8年支持，也感謝牛煦庭擔任議員期間雙方多次不分黨派合作，可惜選舉到了就忘記一切，不斷抹黑。
對市長張善政批「常看不到人」，鄭運鵬強調，蘆竹有3分之2的里長幫忙列出政績，反觀張善政當行政院長時沒幫忙鐵路地下化，當桃園市長1年也讓市民失去光榮感。
1選區無黨籍候選人馬治薇因涉反滲透法遭收押，昨未出席政見會，鄭運鵬也說，這凸顯中國介入地方選舉，是台灣民主警訊，面對中國打壓，盼選民繼續支持，讓台灣行駛在穩定道路上。
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