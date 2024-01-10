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竹縣兩選區 確定藍白合

聯合報／ 記者黃羿馨／新竹報導

民眾黨本屆未在新竹縣推出立委候選人，繼新竹黨部主委李國璋、副主委林碩彥力挺國民黨第2選區候選人林思銘後，昨天林碩彥和黨代表徐勝凌也表態力挺1選區國民黨徐欣瑩，盼藍白合操作集中年輕選票。

民進黨籍客家大老、新竹縣前縣長范振宗也多次公開力挺徐欣瑩，積極站台、拉票，近日廣邀包括各黨派政界人士溝通會面，期盼整合所有力量，凝聚地方共識，是促成民眾黨推薦徐欣瑩的重要推手。

徐欣瑩表示，從政以來堅持不分黨派為地方、為民眾爭取福利，永遠以民眾福祉、地方發展為第一考量，感謝各界願意跨黨派支持推薦，她將繼續努力，用最具體的政見爭取認同。

林碩彥是民眾黨新竹縣唯一一席議員，也是徐欣瑩交大校友，他指出，近來與林思銘、徐欣瑩聊到地方上急需改善的建設，2人都承諾將來會大力改善，基於共同理念，同意相挺，他也提出動員支持者分裂投票請求，總統票投給柯文哲，立委票民進黨會全力挺藍。

1選區民進黨立委候選人詹紀緹痛批，藍白合是為政治利益分贓，在選前最後關頭才合作，根本不是真正為了民眾著想，自己現在心心念念所想的是怎樣帶給新竹更好的未來，而不是在權謀算計，未來不多做評論，會堅持努力到最後一刻，希望民眾選對的人、做對的事。

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