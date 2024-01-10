看板違規 徐巧芯、許淑華攻防戰

北市立委第7選區（信義、南松山）激戰，藍綠昨天互攻競選看板違法，國民黨候選人徐巧芯昨被北市建管處指出看板違規，徐反指民進黨許淑華看板也違法，但許不處理，也毫不避諱；許淑華昨主動找來吊車拆看板，批徐巧芯還當「狗仔」拍她違規停車，抹黑造謠民眾看了很厭倦。

徐巧芯競選總部位於信義區莊敬路423巷8弄10號，面對信義國中，道路狹小，前天才被人投訴她座車違停，建管處昨又指出，正面式招牌廣告縱長不得超過2公尺，徐競總上方看板已超過法令規定，依規定限期7日內改善，逾期未改善裁罰1至5萬元。

徐巧芯回應，許淑華看板也違規，不僅放「候選人」3個字，連總統正副候選人賴清德、蕭美琴的競選職稱都完全不避諱，被檢舉以後收到通知也完全不處理。

徐巧芯強調，該處競選總部看板上架前，有先向建管處詢問，認定沒有違規才掛上去，有些則是民眾好心出借，如果有大小不符規定的問題，建管處認定是違規，一收到通知都會馬上改善。

許淑華昨找來吊車拆掉被指控違規的廣告看板，並秀出自己昨天違停的罰單，反擊徐巧芯說，為了這種小事讓大家勞師動眾，只要違法違規就依法辦理，但自己絕不當狗仔，造成別人麻煩。

許淑華說，她昨天跟徐巧芯都到中崙市場拜票，因司機在外面等，就被徐巧芯拍到違規停車，徐還找側翼在臉書指控她，後來發現不是民眾檢舉，偷拍的就是徐議員本人；自己違規是事實，所以馬上打電話給分局要求開罰單，虛心接受，該被罰就被罰，絕不會欺壓警察。

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