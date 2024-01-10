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陪小雞掃街 北市藍綠白輔選混戰

聯合報／ 記者林佳彣鍾維軒林麗玉洪子凱楊正海／台北報導
民進黨北市立委候選人吳思瑤（左）邀文化部前部長鄭麗君（右）相挺，也是鄭在這次選舉首次站路口輔選。記者林佳彣／攝影
民進黨北市立委候選人吳思瑤（左）邀文化部前部長鄭麗君（右）相挺，也是鄭在這次選舉首次站路口輔選。記者林佳彣／攝影

北市立委選舉白熱化，國民黨籍市長蔣萬安、不分區立委候選人謝龍介、柯志恩等人分別陪藍營小雞掃街，民進黨籍內政部長林右昌、文化部前部長鄭麗君和壯闊台灣聯盟理事長吳怡農則出擊綠營優勢區；民眾黨也投入泛藍分裂區，大、小學姐力挺不同候選人，藍綠白輔選陷混戰。

北市第一選區（士林、北投）選區陷入泛藍分裂三腳督，藍綠競逐仍激烈，民進黨候選人吳思瑤昨與鄭麗君站路口拜票，張斯綱則與謝龍介車掃。吳表示，張找謝龍介、她找鄭麗君，高下立判。

北市士北立委選區，國民黨候選人張斯綱（右）邀藍營不分區立委候選人謝龍介掃街拜票，盼選民支持。記者洪子凱／攝影
北市士北立委選區，國民黨候選人張斯綱（右）邀藍營不分區立委候選人謝龍介掃街拜票，盼選民支持。記者洪子凱／攝影

張斯綱說，吳思瑤這番說法相當不恰當，遠來是客每個人來幫忙助選，都應該適當尊重，應向謝龍介道歉。謝龍介表示，民進黨已經吃香喝辣慣了，忘記基層痛苦，「何謂高？何謂下？」走入市場、群眾就知道何謂高下立判。

吳思瑤澄清，與鄭麗君長期在文化工作是戰友，理念契合、專業挺專業，大家可以比較政策高度，高下立判是這個意思，沒有任何不敬。 

無黨籍北市立委候選人侯漢廷（中）找來民眾黨北市議員「學姐」黃瀞瑩、陳宥丞力挺，泛藍爭搶白營支持受矚目。記者林佳彣／攝影
無黨籍北市立委候選人侯漢廷（中）找來民眾黨北市議員「學姐」黃瀞瑩、陳宥丞力挺，泛藍爭搶白營支持受矚目。記者林佳彣／攝影

泛藍爭搶民眾黨支持，張斯綱前天找民眾黨不分區立委候選人「大學姐」林筱淇站台，無黨籍侯漢廷昨邀北市議員「學姐」黃瀞瑩、陳宥丞，被問是否尬場？侯漢廷說，張之前抨擊他過度友白，現在也做一樣的事，真的非常奇怪，呼籲集中選票給他，下架吳思瑤。

北市第五選區（萬華、北中正）也是三腳督激戰，民進黨候選人吳沛憶昨2場車掃分別邀林右昌、吳怡農陪同，國民黨候選人鍾小平則找來蔣萬安掃市場；吳怡農和蔣萬安輔選被視作「雙帥再對決」，吳怡農認為，民進黨在北市居劣勢，須非常努力，要讓選民看到年輕世代候選人。

吳沛憶說，國民黨總統候選人侯友宜表現弱，各選區藍營小雞才爭相找蔣萬安站台；鍾小平平常不質詢、不服務，到選舉前才找蔣萬安，市民眼睛是雪亮的。

鍾小平近日掛出「棄于保鍾」文宣，無黨籍候選人于美人今天將開記者會反擊鍾帶風向。鍾小平說，讓民進黨漁翁得利的血淋淋例子太多，兩千年的總統大選就是一例，如果藍營分裂選票，就是吳沛憶當選，當然要尋求勝利。

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