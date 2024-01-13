挑戰連任立委當選名單／羅明才8連霸、林岱樺7連勝！鄭運鵬、羅致政、高嘉瑜、賴品妤痛失江山

‧賴清德當選總統！區域原民立委、不分區結果出爐 詳細數據分析請點《選舉專區》

2024第11屆總統立委選舉在今（13）日舉行，將選出113席立委，其中73席區域立委為「單一選區制」，另外還有6席原住民立委，各政黨卯足全力都希望自家候選人贏得選戰，不少現任立委身處激戰選區尋求連任，呈現幾家歡樂幾家愁的局面。聯合新聞網製表帶你看看哪些現任立委連任成功。

本次立委選戰，新北市第十一選區國民黨立委候選人羅明才爭取立委8連霸成功，還曾表示，若得票數超過15萬，可能就有意角逐新北市長大位，不過最後得票數為12萬票多。

台北市第八選區面臨「藍綠白」大戰，國民黨立委賴士葆對決民進黨的王閔生及民眾黨張其祿，從一開票一路領先到最後，無懼被白營瓜分掉票源，順利連任成功，達成7連霸；另外還有新北市第九選區林德福深根基層、高雄市第四選區民進黨林岱樺都輕鬆7連勝。

台北市第8選區國民黨立委參選人賴士葆自行宣布當選。記者洪子凱／攝影

馬文君未受違建風波影響 成功5連勝

民進黨現任立委林淑芬堅強基層實力，在新北市第2選區高票勝出，達成6連霸；立委5連勝則有雲林縣第二選區的民進黨劉建國、台南市第三選區民進黨陳亭妃，以及南投縣第一選區國民黨現任立委馬文君，雖然她身陷洩漏國造潛艦機密、違建風波，但仍然成功達陣。

邱議瑩、呂玉玲、蔡其昌等人4連霸成功

挑戰4連霸成功的立委包含高雄市第一選區民進黨邱議瑩、高雄市第二選區民進黨邱志偉、桃園市第五選區國民黨呂玉玲、苗栗縣第一選區無黨籍陳超明、台中市第一選區民進黨蔡其昌、第七選區民進黨何欣純、第八選區國民黨江啟臣、彰化縣第四選區民進黨陳素月、澎湖縣民進黨楊曜、連江縣國民黨陳雪生等人。

民進黨立委候選人邱議瑩在丈夫李永得的陪同下自行宣布當選。記者蔡世偉／攝影

桃園市第5選區國民黨立委候選人呂玉玲（中）宣布當選，與支持者和夥伴高呼勝利。記者曾增勳／攝影

羅致政陷不雅片風波輸給葉元之

而新北市第七選區（板橋東區）民進黨現任立委羅致政挑戰連任4屆立委，但受到不雅片風波影響，最後輸給國民黨現任新北市議員葉元之；台中第四選區民進黨現任立委張廖萬堅，被國民黨廖偉翔意外殺出，同樣尋求4連任失敗；已連任3屆台東立委劉櫂豪因民進黨黨內初選失利，但堅持要脫黨參選情況下，導致泛綠分裂最終敗選。

3連任成功的立委有：台北市第一選區民進黨吳思瑤、新北市第四選區民進黨吳秉叡、第五選區民進黨蘇巧慧、第六選區民進黨張宏陸、第十選區民進黨吳琪銘、台南市第二選區民進黨郭國文、第五選區民進黨林俊憲、第六選區民進黨王定宇、金門縣國民黨陳玉珍等人。

而桃園市第一選區民進黨現任立委鄭運鵬尋求立委3連任，帶帥氣兒子掃街成功吸引眾人注意，但仍不敵最後關頭來勢洶洶的國民黨的市議員牛煦庭，遺憾敗選。

鄭運鵬選前攜全家向選民拜票，兒子的顏值引發網友熱議。圖片來源／截自「鄭運鵬臉書」

高嘉瑜選區泛綠分裂遺憾敗選

在新北市第十二選區尋求連任的民進黨立委賴品妤，雖然猛攻國民黨對手廖先翔父親經營停車場，涉嫌竊佔國有地，但還是不敵對手，輸給廖先翔1萬多票。

台北市立委第四選區（內湖、南港）掀起「三姝之戰」，民進黨現任立委高嘉瑜面對泛綠分裂，除了對決捲土重來的國民黨李彥秀，還要迎戰上過《賀瓏夜夜秀》唱Rap、穿比基尼熱舞的基進黨吳欣岱，最終輸給藍營1萬7千多票敗陣，無緣連任。

民進黨立委高嘉瑜今天晚間6點多現身競選總部自行宣布敗選。記者林麗玉／攝影

林靜儀遇王子的復仇連任失敗

台中市第二選區選情激烈，民進黨現任立委林靜儀以「財產申報」、疑似國外學歷造假一事繼續對決顏寬恒，但該區上演「王子的復仇」，顏寬恒贏得選戰，林靜儀連任失敗。

台中市第二選區民進黨立委林靜儀（中）在今晚宣布敗選。圖／林靜儀提供

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