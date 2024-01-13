台南市立委選舉／藍能否突圍成功？「2打1」猛攻王定宇、陳亭妃尋求5連霸

2024總統立委大選今日進行投票，台南選情向來綠大於藍，民進黨自從2008大選後，從未在台南輸掉立委席次，台南可謂是綠營的鐵票倉，甚至還被調侃「擺顆西瓜都會贏」，2024大選民進黨更是力拚3度席次全拿，對此，國民黨則不斷嘗試突破。然而，現任台南市長黃偉哲2018、2020競選連任市長時，皆以些微差距險勝，相比以往綠營在台南的壓倒性勝利，顯示出在地支持不如以往，因此2024大選民進黨能否再次全壘打也引發各界關注。

台南第1選區的民進黨賴惠員求連任，遭無黨籍魏耀乾猛攻，國民黨推出新人周宏昌參戰，理性訴求政見；第2選區曾被喻「綠到出汁」，由民進黨「賴清德子弟兵」郭國文與無黨籍陳昆和角逐席位；第3選區戰況懸殊，由尋求5連霸民進黨現任立委陳亭妃，對上國民黨姚正玉，從2020立委選舉來看，陳亭妃獨拿13萬6815票，遠遠超過其他3名對手的票數加總，戰力難敵。

第4選區由同樣為賴清德子弟兵的民進黨林宜瑾對上無黨籍李全教，雙方隔空交火、互不相讓；第5選區由民進黨現任立委林俊憲參戰，唯一對手臺灣雙語無法黨蕭燐洪在選舉公報政見欄表示「懇請賜票給其他優秀候選人」、「得票目標是0票」、「我自己都不會投給自己」，令選民霧裡看花；第6選區陷激戰，無黨陳永和、國民黨陳以信採取「2打1」策略，猛攻尋求連任的民進黨王定宇。

大選開票作業於下午4時起進行，《聯合新聞網》提供大選即時開票情況，讓你掌握最新票數及相關資訊。

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