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台中第二選區立委選舉／顏寬恒、林靜儀對決 中台灣藍綠必爭之地

聯合新聞網／ 綜合報導

民進黨立委候選人林靜儀（左）與對手國民黨立委候選人顏寬恒（右）再度對決。圖／林靜儀臉書、顏寬恒臉書
民進黨立委候選人林靜儀（左）與對手國民黨立委候選人顏寬恒（右）再度對決。圖／林靜儀臉書、顏寬恒臉書

2024總統立委大選今日進行投票，立法委員選舉台中第二選區（沙鹿、龍井、大肚、 烏日、霧峰），立委候選人分別為顏寬恒（國民黨）、林靜儀（民進黨）、洪麗華（司法正義黨）及紀銘修（無黨籍），形成四位候選人角逐局面。其中顏寬恆二度再戰林靜儀，中台灣的藍綠激戰備受矚目。

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台中第二選區選情白熱化，民進黨推派2022年立委補選當選的林靜儀競選連任，國民黨則派出在地深根許久的顏寬恒再次挑戰。雙方頻頻針對負面議題隔空交火，林靜儀是否能守住選區再次打贏基層雄厚的顏寬恒，或由顏寬恒以地方長期耕耘上演「王子復仇記」，成為中台灣藍綠對決、眾所矚目的兵家必爭之地。

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