高雄3選區／藍質疑論文案說謊 李柏毅斥抹黑

聯合報／ 記者卜敏正宋原彰張已亷徐白櫻／連線報導
國民黨質疑立委候選人李柏毅是拿新版本論文比對，而非當年交國圖的論文。記者卜敏正／攝影
國民黨質疑立委候選人李柏毅是拿新版本論文比對，而非當年交國圖的論文。記者卜敏正／攝影

國民黨高市黨部昨召開「李柏毅論文抄襲又說謊」記者會，指高雄第3選區立委候選人李柏毅，日前被爆論文涉嫌襲後又說謊，呼籲知所進退；李柏毅昨由民進黨賴清德陪同掃街，指這是國民黨抹黑手法，已主動送高大學倫審查委員會審理；另選戰最後一周，各候選人都加強車掃、與選民互動爭取支持。

高雄大學EMBA主任翁銘章表示，5日傍晚收到李柏毅申請自訴學論調查，昨聯絡當事人確認自訴內容，校方5天內將成立學倫會調查此案，沒有如外界所言受到民進黨壓力，一切依規定辦理。

國民黨本月5日指控，李柏毅高大碩士論文，經圖靈系統比對相似率達30%，屬嚴重抄襲、應被撤銷學位，李當天回應「論文2013年即通過校方審核、當年圖靈系統比對結果相度僅13%。」

國民黨籍高市議員陳麗娜、副發言人呂謦煒昨指，李稱2013年通過圖靈系統比對，但高大2020年才引圖靈比對系統，請李拿出比對13%論文版本，和當年交國圖版本有何不同，也懷疑新潮流黑手伸進校園，逼校方做出有違學術倫理之事。

民進黨總統候選人賴清德（左）昨陪同李柏毅車掃、拜票。記者劉學聖／攝影
民進黨總統候選人賴清德（左）昨陪同李柏毅車掃、拜票。記者劉學聖／攝影

李柏毅回應這是抹黑，論文經系統比對相似度僅13%，為高大及個人清白，已主動送高大學倫審查委員會審理。

國民黨高雄第3選區立委候選人李眉蓁說，李柏毅好像想用「抹黑」2字逃避問題、拖過選舉，雖尊重其回應，但建議誠實是最好策略，逃避解決不了問題，說謊更不好，會非常辛苦。

賴清德昨從屏東東港東隆宮出發，先陪屏南立委候選人徐富癸、屏北鍾佳濱車掃，之後到高雄與黨籍立委候選人許智傑、李昆澤與李柏毅會合車掃南、北高雄，沿路受到支持者熱情回應。

台東各立委候選人則加強陸地作戰，國民黨不分區立委候選人謝龍介陪同候選人黃建賓掃街拜票、晚上開講，呼籲鄉親「惜花連盆、疼子連孫」全力支持，進入國會第一條爭取的補助要放在台東。

前棒球國手趙士強陪同民進黨賴坤成掃街拜票、爭取選民支持，無黨籍許瑞貴則以小組游擊戰方式移動拜票，各陣營奮戰至最後關頭。

2024選舉 2024立委選舉 2024高屏離島立委 李柏毅 論文抄襲 賴清德 鍾佳濱 許瑞貴 賴坤成 李眉蓁

延伸閱讀

固票倉！賴清德連2日拼南部選情 車掃高雄群眾搖旗迎接

藍質疑高雄市議員李柏毅拿假論文比對 李：抹黑手法

「有時間會天天陪李柏毅掃街」 陳其邁籲守住最關鍵1席

相似度達30% 國民黨舉行記者會踢爆李柏毅論文抄襲

相關新聞

北市4選區／高嘉瑜：美中擁豪宅 李彥秀：與事實不符

民進黨立委高嘉瑜昨天質疑，同選區的對手、國民黨台北市立委候選人李彥秀在美國、中國等地，坐擁超過正常民意代表收入的豪宅，李...

宜蘭發文宣被誣指偷盆栽 藍批奧步

宜蘭立委選戰激戰，議會國民黨團揭露，日前有派報人員發放黃琤婷競選文宣時，被誣指偷走門口草莓盆栽，事後證實無辜，卻遭截圖在...

北市小雞藍白合搶票 綠批病急亂投醫

選舉倒數，北市立委激戰區多名國民黨候選人找民眾黨站台，打出小雞藍白合策略，搶「柯...

基隆／鄭文婷控隱匿財產 林沛祥不隨之起舞

民進黨基隆市立委候選人鄭文婷昨指控國民黨候選人林沛祥隱匿財產，營造平民假面形象。林沛祥回應，鄭的攻擊手法似乎出於對選戰的...

廣角鏡／短兵相接… 藍綠互喊加油

國民黨不分區立委被提名人韓國瑜昨天到新北輔選，走訪新莊、土城、鶯歌等地，韓陪國民黨立委候選人林金結在土城進行車掃時，恰好...

新北3地傳賄選 候選人自清鼓勵檢舉

選戰倒數，新北立委激戰區攻防猛烈，各地賄聲賄影，三重、板橋、中和陸續傳「賄選疑雲」，相關候選人紛紛自清，也設賄選情資回報...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。