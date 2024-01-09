高雄3選區／藍質疑論文案說謊 李柏毅斥抹黑

國民黨高市黨部昨召開「李柏毅論文抄襲又說謊」記者會，指高雄第3選區立委候選人李柏毅，日前被爆論文涉嫌襲後又說謊，呼籲知所進退；李柏毅昨由民進黨賴清德陪同掃街，指這是國民黨抹黑手法，已主動送高大學倫審查委員會審理；另選戰最後一周，各候選人都加強車掃、與選民互動爭取支持。

高雄大學EMBA主任翁銘章表示，5日傍晚收到李柏毅申請自訴學論調查，昨聯絡當事人確認自訴內容，校方5天內將成立學倫會調查此案，沒有如外界所言受到民進黨壓力，一切依規定辦理。

國民黨本月5日指控，李柏毅高大碩士論文，經圖靈系統比對相似率達30%，屬嚴重抄襲、應被撤銷學位，李當天回應「論文2013年即通過校方審核、當年圖靈系統比對結果相度僅13%。」

國民黨籍高市議員陳麗娜、副發言人呂謦煒昨指，李稱2013年通過圖靈系統比對，但高大2020年才引圖靈比對系統，請李拿出比對13%論文版本，和當年交國圖版本有何不同，也懷疑新潮流黑手伸進校園，逼校方做出有違學術倫理之事。

民進黨總統候選人賴清德（左）昨陪同李柏毅車掃、拜票。記者劉學聖／攝影

李柏毅回應這是抹黑，論文經系統比對相似度僅13%，為高大及個人清白，已主動送高大學倫審查委員會審理。

國民黨高雄第3選區立委候選人李眉蓁說，李柏毅好像想用「抹黑」2字逃避問題、拖過選舉，雖尊重其回應，但建議誠實是最好策略，逃避解決不了問題，說謊更不好，會非常辛苦。

賴清德昨從屏東東港東隆宮出發，先陪屏南立委候選人徐富癸、屏北鍾佳濱車掃，之後到高雄與黨籍立委候選人許智傑、李昆澤與李柏毅會合車掃南、北高雄，沿路受到支持者熱情回應。

台東各立委候選人則加強陸地作戰，國民黨不分區立委候選人謝龍介陪同候選人黃建賓掃街拜票、晚上開講，呼籲鄉親「惜花連盆、疼子連孫」全力支持，進入國會第一條爭取的補助要放在台東。

前棒球國手趙士強陪同民進黨賴坤成掃街拜票、爭取選民支持，無黨籍許瑞貴則以小組游擊戰方式移動拜票，各陣營奮戰至最後關頭。

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