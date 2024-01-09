新北3地傳賄選 候選人自清鼓勵檢舉

選戰倒數，新北立委激戰區攻防猛烈，各地賄聲賄影，三重、板橋、中和陸續傳「賄選疑雲」，相關候選人紛紛自清，也設賄選情資回報專線鼓勵檢舉。熟悉地方選務人士指出，總統大選買票機會不大，立委單一選票操作方法相對多，過往立委買票行情落在1000到2000元，也有送茶葉禮盒等。新北檢調表示，目前尚無列案，但不分藍綠都會緊盯查賄。

各項選務作業如火如荼推進，新北市選委會統計，2024新北投總統票人數有340萬2064人，較2020增加8萬605人，剛滿20歲具有選舉權公民數的首投族有4萬2609人；如果是20至24歲之間、首次具有總統選舉權有17萬585人。

國民黨新北板橋西區立委候選人林國春日前指控對手、民進黨立委候選人張宏陸，指張拜票影片向民眾散播他賄選的謠言，影片中稱「錢放下去了」、「有幾個都拿到了」。林直言，他做人正當、做事實在且清白，若他賄選會直接辭去議員職務、退出立委選舉，呼籲張快拿出證據。張宏陸日前帶著民眾提供的資料檢舉，也呼籲選民若有其他資料可提供給檢調。

三重民進黨候選人李坤城成立賄選情資回報專線，呼籲不要走賄選回頭路，也鼓勵民眾向他的辦公室檢舉，更附上高檢署檢舉電話。「賄選是不可能的事。」三重國民黨候選人蔡明堂強調，他擔任6屆議員從未參與公共工程，呼籲民眾聽聞賄選應馬上檢舉。

另，民進黨中和立委候選人吳崢日前指控，國民黨候選人張智倫涉嫌利用里民共餐等場合發錢涉賄選。張智倫競選總部表示，這是幫助地方社團發展，協助慈善公益活動，而且是長年推動，相信有能力的人都會去做，不分黨派，為地方盡心力。

熟悉選務人士說，候選人陣營會透過重要樁腳拓票，如透過里長框列里民，也藉此設立斷點，避免引火上身。現在有效票認定標準寬，有些候選人陣營為確定票票入匭，會設法在開票唱票時辨認，以免數量差距過大。

新北地檢署表示，選舉已到尾聲，正持續緊盯賄選情資，因偵查不公開，不便多談細節。新北市警局表示，每次選舉都會接獲賄選情資，但大選卻很少有成案案件，主要是各陣營都盯得緊。

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