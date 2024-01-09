彰化1選區／網傳嗆聲影片 阮厚爵提告 陳秀寳：鄉親會公斷

聯合報／ 記者林敬家林宛諭／彰化報導
彰化立委第一選區選情激烈，近日網路流傳國民黨立委候選人阮厚爵的影片引起民眾議論，阮厚爵昨到彰化地檢署按鈴控告對手民進黨立委候選人陳秀寳競選團隊涉選罷法意圖使人不當選。圖／阮厚爵競選總部提供
彰化立委第一選區選情激烈，近日網路流傳國民黨立委候選人阮厚爵的影片引起民眾議論，阮厚爵昨到彰化地檢署按鈴控告對手民進黨立委候選人陳秀寳競選團隊涉選罷法意圖使人不當選。圖／阮厚爵競選總部提供

彰化立委第一選區競爭激烈，近日網路流傳國民黨候選人阮厚爵的影片，內容包含罵髒話、在住宅外叫囂等，以及身旁有疑似涉刑案的男子。阮厚爵昨上午到彰化地檢署，控告對手、民進黨立委陳秀寳團隊意圖使人不當選。陳秀寳表示，看到媒體才得知，建議對外說清楚。

民進黨前黨員林斯明昨提告民進黨立委候選人吳音寧等，承攬溪州鄉立幼兒園食材標案，涉及圖利罪。吳競總副總幹事黃盛祿說，林斯明抹黑，已提告加重誹謗等罪。對手、國民黨立委謝衣鳯說，對林斯明所提標案不清楚，家族購買台糖土地是合法得標，公道自在人心。

彰一選區激戰五五波，坊間流傳阮厚爵影片，將阮的政見與影片交錯，但阮在片中涉及半夜前往民眾家中喊叫，還有疑涉刑案的2名男子陪同，該影片經媒體報導，地方議論紛紛。

阮厚爵昨控告陳秀寳團隊意圖使人不當選，阮厚爵競選團隊指出，已掌握轉發影片者，疑似為對手團隊成員。阮厚爵表示，對手因為選情落後，把多年舊事透過媒體惡意轉發，他當選堅定查弊案。

陳秀寳表示，她看到媒體報導才知道此事，呼籲阮先生對外講清楚說明白；若該報導屬實的話，嚴正譴責這樣的行為，相信舉頭三尺有神明，鄉親自會有公斷。

林斯明昨控告吳音寧、黃盛祿等人，黃擔任溪州鄉長時，與表妹吳音寧圖謀私利承攬標案，他看不過去才提告；林強調為謝衣鳯抱不平，吳轟謝買台糖土地蓋豪宅，但該筆土地公開標售，又是民進黨執政，如何瓜田李下？

黃盛祿說，已提告林斯明涉嫌加重誹謗及違反選罷法，林說的非事實，不捨小朋友吃最便宜食材，才報請縣府讓公所採取最有利標；吳音寧非三親等內親屬，林抹黑公所團隊，又替謝家解釋豪宅爭議，居心可議。

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