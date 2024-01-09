彰化1選區／網傳嗆聲影片 阮厚爵提告 陳秀寳：鄉親會公斷

彰化立委第一選區競爭激烈，近日網路流傳國民黨候選人阮厚爵的影片，內容包含罵髒話、在住宅外叫囂等，以及身旁有疑似涉刑案的男子。阮厚爵昨上午到彰化地檢署，控告對手、民進黨立委陳秀寳團隊意圖使人不當選。陳秀寳表示，看到媒體才得知，建議對外說清楚。

民進黨前黨員林斯明昨提告民進黨立委候選人吳音寧等，承攬溪州鄉立幼兒園食材標案，涉及圖利罪。吳競總副總幹事黃盛祿說，林斯明抹黑，已提告加重誹謗等罪。對手、國民黨立委謝衣鳯說，對林斯明所提標案不清楚，家族購買台糖土地是合法得標，公道自在人心。

彰一選區激戰五五波，坊間流傳阮厚爵影片，將阮的政見與影片交錯，但阮在片中涉及半夜前往民眾家中喊叫，還有疑涉刑案的2名男子陪同，該影片經媒體報導，地方議論紛紛。

阮厚爵昨控告陳秀寳團隊意圖使人不當選，阮厚爵競選團隊指出，已掌握轉發影片者，疑似為對手團隊成員。阮厚爵表示，對手因為選情落後，把多年舊事透過媒體惡意轉發，他當選堅定查弊案。

陳秀寳表示，她看到媒體報導才知道此事，呼籲阮先生對外講清楚說明白；若該報導屬實的話，嚴正譴責這樣的行為，相信舉頭三尺有神明，鄉親自會有公斷。

林斯明昨控告吳音寧、黃盛祿等人，黃擔任溪州鄉長時，與表妹吳音寧圖謀私利承攬標案，他看不過去才提告；林強調為謝衣鳯抱不平，吳轟謝買台糖土地蓋豪宅，但該筆土地公開標售，又是民進黨執政，如何瓜田李下？

黃盛祿說，已提告林斯明涉嫌加重誹謗及違反選罷法，林說的非事實，不捨小朋友吃最便宜食材，才報請縣府讓公所採取最有利標；吳音寧非三親等內親屬，林抹黑公所團隊，又替謝家解釋豪宅爭議，居心可議。

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