宜蘭發文宣被誣指偷盆栽 藍批奧步
宜蘭立委選戰激戰，議會國民黨團揭露，日前有派報人員發放黃琤婷競選文宣時，被誣指偷走門口草莓盆栽，事後證實無辜，卻遭截圖在社群瘋傳，企圖抹黑栽贓國民黨立委候選人黃琤婷；還有里長赴陸觀光卻在選前被約談，黨團痛斥「不入流的手法是民進黨專業」。民進黨陳俊宇陣營回擊，已有多起中國介選案件遭偵查起訴，請支持者堅決抵抗境外勢力干預大選。
民眾黨總統候選人柯文哲太太陳佩琪昨天幫候選人陳琬惠輔選，民進黨副總統候選人蕭美琴陪陳俊宇掃街。議會國民黨團書記長林義剛及縣議員楊弘旻批評，近日臉書社群貼文附監視器畫面及文宣照，指黃琤婷文宣發送人員偷住戶盆栽，但警方發現當事人未偷盆栽；如今貼文雖下架，卻遭人截圖瘋狂轉傳栽贓汙衊。
楊弘旻也表示，有里長去年6月至10月赴大陸觀光旅遊，卻在選前2周被約談；他說，民進黨每逢選舉就大喊中國介選，事實上介選的不是中國大陸，而是民進黨，抹紅抹黑、造謠網軍等選舉奧步，都是民進黨的專業。
陳俊宇陣營反擊，先前黃琤婷青年後援會幹部發文給蘭陽女中，要學校讓學生請公假參加競選總部辦的活動，就可知道國民黨黨國不分，才會每逢選舉就汙衊司法機關是政治打手，更暴露黃琤婷陣營選情告急。
陳陣營說，檢調辦案只看證據不看時間，目前已有多起中國介選案件遭偵查起訴，司法獨立是民主基本原則，操控司法才是國民黨傳統，奉勸國民黨別再汙衊司法。
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