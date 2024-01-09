宜蘭發文宣被誣指偷盆栽 藍批奧步

宜蘭立委選戰激戰，議會國民黨團揭露，日前有派報人員發放黃琤婷競選文宣時，被誣指偷走門口草莓盆栽，事後證實無辜，卻遭截圖在社群瘋傳，企圖抹黑栽贓國民黨立委候選人黃琤婷；還有里長赴陸觀光卻在選前被約談，黨團痛斥「不入流的手法是民進黨專業」。民進黨陳俊宇陣營回擊，已有多起中國介選案件遭偵查起訴，請支持者堅決抵抗境外勢力干預大選。

民眾黨總統候選人柯文哲太太陳佩琪昨天陪同民眾黨立委候選人陳琬惠掃街拜票。記者戴永華／攝影

民眾黨總統候選人柯文哲太太陳佩琪昨天幫候選人陳琬惠輔選，民進黨副總統候選人蕭美琴陪陳俊宇掃街。議會國民黨團書記長林義剛及縣議員楊弘旻批評，近日臉書社群貼文附監視器畫面及文宣照，指黃琤婷文宣發送人員偷住戶盆栽，但警方發現當事人未偷盆栽；如今貼文雖下架，卻遭人截圖瘋狂轉傳栽贓汙衊。

楊弘旻也表示，有里長去年6月至10月赴大陸觀光旅遊，卻在選前2周被約談；他說，民進黨每逢選舉就大喊中國介選，事實上介選的不是中國大陸，而是民進黨，抹紅抹黑、造謠網軍等選舉奧步，都是民進黨的專業。

民進黨副總統候選人蕭美琴說，宜蘭是民主聖地，今年要再次創造宜蘭榮耀，請大家支持賴蕭配、立委候選人陳俊宇。記者陳敬丰／攝影

陳俊宇陣營反擊，先前黃琤婷青年後援會幹部發文給蘭陽女中，要學校讓學生請公假參加競選總部辦的活動，就可知道國民黨黨國不分，才會每逢選舉就汙衊司法機關是政治打手，更暴露黃琤婷陣營選情告急。

陳陣營說，檢調辦案只看證據不看時間，目前已有多起中國介選案件遭偵查起訴，司法獨立是民主基本原則，操控司法才是國民黨傳統，奉勸國民黨別再汙衊司法。

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