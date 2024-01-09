宜蘭發文宣被誣指偷盆栽 藍批奧步

聯合報／ 記者戴永華／宜蘭報導
國民黨立委候選人黃琤婷青年後援會呼籲青年返鄉，集中選票支持「婷侯康」，才能下架貪婪的民進黨。圖／黃琤婷陣營提供
國民黨立委候選人黃琤婷青年後援會呼籲青年返鄉，集中選票支持「婷侯康」，才能下架貪婪的民進黨。圖／黃琤婷陣營提供

宜蘭立委選戰激戰，議會國民黨團揭露，日前有派報人員發放黃琤婷競選文宣時，被誣指偷走門口草莓盆栽，事後證實無辜，卻遭截圖在社群瘋傳，企圖抹黑栽贓國民黨立委候選人黃琤婷；還有里長赴陸觀光卻在選前被約談，黨團痛斥「不入流的手法是民進黨專業」。民進黨陳俊宇陣營回擊，已有多起中國介選案件遭偵查起訴，請支持者堅決抵抗境外勢力干預大選。

民眾黨總統候選人柯文哲太太陳佩琪昨天陪同民眾黨立委候選人陳琬惠掃街拜票。記者戴永華／攝影
民眾黨總統候選人柯文哲太太陳佩琪昨天陪同民眾黨立委候選人陳琬惠掃街拜票。記者戴永華／攝影

民眾黨總統候選人柯文哲太太陳佩琪昨天幫候選人陳琬惠輔選，民進黨副總統候選人蕭美琴陪陳俊宇掃街。議會國民黨團書記長林義剛及縣議員楊弘旻批評，近日臉書社群貼文附監視器畫面及文宣照，指黃琤婷文宣發送人員偷住戶盆栽，但警方發現當事人未偷盆栽；如今貼文雖下架，卻遭人截圖瘋狂轉傳栽贓汙衊。

楊弘旻也表示，有里長去年6月至10月赴大陸觀光旅遊，卻在選前2周被約談；他說，民進黨每逢選舉就大喊中國介選，事實上介選的不是中國大陸，而是民進黨，抹紅抹黑、造謠網軍等選舉奧步，都是民進黨的專業。

民進黨副總統候選人蕭美琴說，宜蘭是民主聖地，今年要再次創造宜蘭榮耀，請大家支持賴蕭配、立委候選人陳俊宇。記者陳敬丰／攝影
民進黨副總統候選人蕭美琴說，宜蘭是民主聖地，今年要再次創造宜蘭榮耀，請大家支持賴蕭配、立委候選人陳俊宇。記者陳敬丰／攝影

陳俊宇陣營反擊，先前黃琤婷青年後援會幹部發文給蘭陽女中，要學校讓學生請公假參加競選總部辦的活動，就可知道國民黨黨國不分，才會每逢選舉就汙衊司法機關是政治打手，更暴露黃琤婷陣營選情告急。

陳陣營說，檢調辦案只看證據不看時間，目前已有多起中國介選案件遭偵查起訴，司法獨立是民主基本原則，操控司法才是國民黨傳統，奉勸國民黨別再汙衊司法。

2024選舉 2024立委選舉 2024宜花東立委 黃琤婷 陳俊宇 陳琬惠 柯文哲 陳佩琪 蕭美琴

延伸閱讀

發送文宣遭誣指偷住戶盆栽被狂貼圖 藍營痛斥：選前奧步

綠營大咖共同輔選拉抬陳俊宇 黃琤婷回應：全黨救一人

宜蘭立委選舉／黃琤婷政見會贈外號「陳楊桃」 陳俊宇：我很訝異

黃琤婷批陳俊宇大量布條「政治汙染校園」綠營：已拆除

相關新聞

宜蘭發文宣被誣指偷盆栽 藍批奧步

宜蘭立委選戰激戰，議會國民黨團揭露，日前有派報人員發放黃琤婷競選文宣時，被誣指偷走門口草莓盆栽，事後證實無辜，卻遭截圖在...

北市小雞藍白合搶票 綠批病急亂投醫

選舉倒數，北市立委激戰區多名國民黨候選人找民眾黨站台，打出小雞藍白合策略，搶「柯...

基隆／鄭文婷控隱匿財產 林沛祥不隨之起舞

民進黨基隆市立委候選人鄭文婷昨指控國民黨候選人林沛祥隱匿財產，營造平民假面形象。林沛祥回應，鄭的攻擊手法似乎出於對選戰的...

廣角鏡／短兵相接… 藍綠互喊加油

國民黨不分區立委被提名人韓國瑜昨天到新北輔選，走訪新莊、土城、鶯歌等地，韓陪國民黨立委候選人林金結在土城進行車掃時，恰好...

新北3地傳賄選 候選人自清鼓勵檢舉

選戰倒數，新北立委激戰區攻防猛烈，各地賄聲賄影，三重、板橋、中和陸續傳「賄選疑雲」，相關候選人紛紛自清，也設賄選情資回報...

新北12選區／廖家停車場爭議 賴品妤、廖先翔舌戰

新北立委第十二選區藍綠激戰，民進黨立委候選人賴品妤昨再攻國民黨對手廖先翔父親經營停車場，涉嫌竊佔國有地，讓承租人險成代罪...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。