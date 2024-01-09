北市4選區／高嘉瑜：美中擁豪宅 李彥秀：與事實不符

聯合報／ 記者林麗玉林銘翰／台北報導
台北市第四（內湖南港）選區候選人，左起基進黨吳欣岱、國民黨李彥秀、民進黨高嘉瑜。圖／聯合報系資料照片
台北市第四（內湖南港）選區候選人，左起基進黨吳欣岱、國民黨李彥秀、民進黨高嘉瑜。圖／聯合報系資料照片

民進黨立委高嘉瑜昨天質疑，同選區的對手、國民黨台北市立委候選人李彥秀在美國、中國等地，坐擁超過正常民意代表收入的豪宅，李家三代議員手頭為何會有這麼多錢，李彥秀有必要跟選民解釋清楚。李則回應高嘉瑜指控內容與事實多有不符，其中美國土地與建物是以5千多萬元購入，近年取得土地也悉數為繼承取得，都有依法申報財產，無隱匿，且可受公評。

高嘉瑜質疑，李彥秀位在加州爾灣的豪宅，每平方公尺均價為1萬美元，如果6900平方公尺的申報資料無誤，豪宅市值將高達新台幣21億元，請問這些錢到底從何而來？試問一個正常的地方民代、三代議員的政治世家，手頭怎麼會有這麼多錢？又為何要在中國三亞置產？

高批評，李彥秀在人前說疼惜港湖、愛港湖，背地裡卻是竭盡所能地把家當搬到美國，可以說她從上任立委的第一天起，就已經開始背叛港湖選民。

李彥秀說，她近年取得的土地，悉數為繼承取得，並因繼承者眾，持份比例皆非常低。至於財產申報中美國的土地與建物是她於105年以180萬美元購入，並非高嘉瑜所言價值新台幣21億元。該筆財產為建物面積為5142平方英尺（144.48坪）坐落於6900平方英尺（193.86坪）土地之上。

李提到，因辦公室同仁為配合申報表單，疏漏誤未將「平方英尺」換算為「平方公尺」，並逕為申報，導致各界誤會，她辦公室昨天下午17時前向主管機關申請更正。李重申，擔任公職與參選皆依法申報財產。

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