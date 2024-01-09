桃園2選區／SRF掀戰火 黃世杰、涂權吉交鋒

桃園市第2選區民進黨現任立委黃世杰，昨在政見發表會猛攻國民黨立委候選人涂權吉用SRF抹黑，桃園市政府沒作為卻不監督，「連當市議員都堪慮」；涂權吉會後反擊黃世杰不願面對問題，相當可惜。市府強調黃「錯誤指涉」，應請能源署、環境部盡速釐清相關爭議。

桃園市立委公辦電視政見發表會昨由第6、4和2選區登場，僅2選區候選人到齊開講，先發表的涂權吉以「自己看得到、找得到、做得到」暗諷黃世杰，並表示上任後會查清SRF爭議，將水利會還給農民。

涂權吉說，SRF發電廠沒經過公聽會，就以專案方式進駐桃園科技園區，將對觀音鄉親產生重大影響，未來他將追查高官是否勾結等黑幕，釐清疑似弊端。

黃世杰前天未參加涂權吉邀辯，昨在政見發表會火力全開，馬上回應自己主動召開說明會面對鄉親，成功讓經濟部撤銷思慮不周的推薦函，反觀桃科主管機關桃園市政府仍沒有作為，涂權吉身為議員卻不監督。

黃世杰說，涂權吉政見缺乏地方願景，只會跟著黨意走，凸顯對地方了解不深；相較自己在國會質詢率百分百，涂的議會出席率僅4成，審預算發言也只1分鐘，連當議員都堪慮，遑論爭取更多建設，若當選只會讓地方發展倒退。

涂權吉會後批黃世杰對SRF等爭議閉口不談，反而顧左右而言他，始終不願面對問題，相當可惜。市府經發局則發出新聞稿，強調黃世杰是「錯誤指涉」，並請經濟部能源署、環境部儘速釐清相關爭議，以利後續處理。

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