藍桃園動員社團造勢 綠嗆非真心

聯合報／ 記者曾增勳朱冠諭／桃園報導
國民黨主席朱立倫（左三）、侯康及立委聯合競總主委張善政（左二）、議長邱奕勝（右三）昨率桃園6名立委候選人催票。記者曾增勳／攝影
國民黨主席朱立倫（左三）、侯康及立委聯合競總主委張善政（左二）、議長邱奕勝（右三）昨率桃園6名立委候選人催票。記者曾增勳／攝影

國民黨昨辦桃園挺侯康立委全壘打團結勝利大會，市長張善政動員上千社團幹部造勢，強調市民滿意執政，不會改變支持。綠營回擊，社團不會真心挺藍，是否違反行政中立有待商榷；民眾黨則說，市長動員無可厚非，民眾黨保持衝刺總統和立委目標不變。

昨天國民黨立委候選人牛煦庭、魯明哲、萬美玲呂玉玲、邱若華同台造勢，涂權吉派代表參加，朱立倫、張善政及議長邱奕勝帶動高喊全力挺侯康、桃園6席立委全壘打，場面熱烈。

國民黨桃園市黨部主委黃敏恭說，市長張善政兼侯康桃園競總及立委聯合競選總部主委，已全力下達動員令，召集各社團幹部關鍵時刻動員拉票。

黨主席朱立倫表示，最後關鍵幾天，氣氛與2022市長選前最後一天很像，他陪張善政掃街，選民都衝出來，感覺就是要變天，結果桃園大贏；現在只要集中選票拚到底，國民黨就會贏。

張善政說，2022市長選舉，鄉親支持他以10幾萬票優勢勝選，執政1年多桃園人相當滿意，不會因綠營大咖來講一些選舉花腔就改變，民進黨不是把千瘡百孔的政績擦脂抹粉，就可把醜八怪變白雪公主，民眾腦筋非常清楚，不會再被騙。

行政院副院長鄭文燦（右）昨陪民進黨立委候選人范綱祥（左）到桃園車隊掃街。圖／賴清德桃園競選總部提供
行政院副院長鄭文燦（右）昨陪民進黨立委候選人范綱祥（左）到桃園車隊掃街。圖／賴清德桃園競選總部提供

民進黨立委候選人范綱祥、彭俊豪和黃世杰昨由行政院副院長鄭文燦陪同站路口、掃街拜票。議會黨團回應，市府百般刁難社團申請經費，「議員都知道基層怨聲載道」，前天號稱有3000人參加，昨只來1000人，可見社團不會真心挺藍；市府執政爭議不少，讓民進黨選情樂觀，桃園目標立委「坐五搶六」拚全壘打，總統票也要贏。

民進黨桃園市黨部主委張丞儀說，地方行程常看不見張善政，輔選行程卻一堆，是否違反行政中立，市民都看在眼裡。

民眾黨桃園市黨部主委黃成峻指出，張善政下達動員令無可厚非，民眾黨還是全力衝刺總統選票，副總統候選人吳欣盈今會到桃園全力輔選2位立委候選人。

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