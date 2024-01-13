台中第一選區立委選舉／蔡其昌、蔡壁如 綠白激戰
2024總統立委大選今日進行投票，立法委員選舉台中第一選區（大甲、大安、外埔、清水、梧棲）選舉備受關注，立委候選人分別為蔡壁如（民眾黨）、賴信全（無黨籍）、劉燈鐘（無黨籍）及蔡其昌（民進黨），形成4位候選人競相角逐，力拚勝選。其中蔡其昌及蔡壁如「綠白對決」更讓競爭白熱化。
➔想看台中第一選區最新開票數據嗎？請點選開票實況專區
台中第一選區選情膠著，民進黨推派拿下立委三連霸、立法院副院長的蔡其昌，連任3屆得票率超過5成，上屆拿下6成6超過10萬張的選票。而國民黨禮讓民眾黨推派前立委蔡壁如，標榜「藍白合示範區」，拓展選民支持。雙方候選人在台中地方建設、台中海線未來發展及中火空汙等議題上激烈交鋒，形成兩強鼎立。
除了綠白兩黨之爭，國民黨籍的金門大學副教授劉燈鐘以無黨籍身分參選；在大甲地區頗具人氣的兒科診所醫師賴信全以無黨籍加入選戰，讓選區再添變數。
大選開票作業於下午4時起進行，《聯合新聞網》提供大選即時開票情況，讓你掌握最新票數及相關資訊。
👉2024選戰最前線
▪ 整理包／總統選舉歷年投票率、組合一次看 最踴躍是這年！
▪ 必看投票指南！總統候選人12大領域政策一次掌握
▪ 整理包／2024立委席次激戰 圖表回顧過去幾年藍綠國會版圖變化
▪ 大選結果繫在年輕人手上？2016、2020投票率直接「差1格」
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言