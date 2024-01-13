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台中第一選區立委選舉／蔡其昌、蔡壁如 綠白激戰

聯合新聞網／ 綜合報導

民進黨立委候選人蔡其昌（左）與對手民眾黨立委候選人蔡壁如（右）陷入激戰。圖／記者游振昇、黃仲裕攝影
民進黨立委候選人蔡其昌（左）與對手民眾黨立委候選人蔡壁如（右）陷入激戰。圖／記者游振昇、黃仲裕攝影

2024總統立委大選今日進行投票，立法委員選舉台中第一選區（大甲、大安、外埔、清水、梧棲）選舉備受關注，立委候選人分別為蔡壁如（民眾黨）、賴信全（無黨籍）、劉燈鐘（無黨籍）及蔡其昌（民進黨），形成4位候選人競相角逐，力拚勝選。其中蔡其昌及蔡壁如「綠白對決」更讓競爭白熱化。

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台中第一選區選情膠著，民進黨推派拿下立委三連霸、立法院副院長的蔡其昌，連任3屆得票率超過5成，上屆拿下6成6超過10萬張的選票。而國民黨禮讓民眾黨推派前立委蔡壁如，標榜「藍白合示範區」，拓展選民支持。雙方候選人在台中地方建設、台中海線未來發展及中火空汙等議題上激烈交鋒，形成兩強鼎立。

除了綠白兩黨之爭，國民黨籍的金門大學副教授劉燈鐘以無黨籍身分參選；在大甲地區頗具人氣的兒科診所醫師賴信全以無黨籍加入選戰，讓選區再添變數。

大選開票作業於下午4時起進行，《聯合新聞網》提供大選即時開票情況，讓你掌握最新票數及相關資訊。

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